На Сахалин завезли новую партию коров из Дании

На Сахалин завезли новую партию коров из Дании

14 ноября 2019, 17:40
Бизнес
195 нетелей голштинской породы доставили на остров, чтобы пополнить поголовье животноводческого комплекса на юге Сахалина

195 нетелей голштинской породы доставили на остров, чтобы пополнить поголовье животноводческого комплекса на юге Сахалина

Скот прибыл прямым авиарейсом из Копенгагена. В полёте животные провели около 12 часов. Сразу после прохождения обязательных процедур с пограничной службой и Россельхознадзором, скот погрузили в автомобили и доставили на ферму в районе села Троицкого. Здесь коровы будут содержаться на карантине в течение месяца, а потом войдут в состав основного стада компании, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Напомним, компания «Грин Агро Сахалин» в рамках территории опережающего развития «Южная» реализует инвестиционный проект животноводческого комплекса с общим количеством дойного стада 3800 голов. В рамках первой очереди реализации данного проекта поголовье на ферме будет насчитывать до 1 900 голов дойного стада. Сегодня на предприятии содержатся 874 коровы.

С прошлого года компания реализует молоко в переработку. Более 18 тонн сырья ежедневно поставляют на молокоперерабатывающие предприятия региона. Сегодня доля молока от датских буренок на сахалинском рынке составляет более 14%. Как отмечают эксперты, коровы данной породы дают молоко с лучшими в островном регионе показателями качества.

В дальнейшем в Троицком у «Грин Агро-Сахалин» появится завод по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки. Это будет производство с самым высоким уровнем автоматизации, что позволит добиться максимального качества продукции. Подобных заводов по переработке молока во всей России не более десяти.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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