На Сахалин завезли новую партию коров из Дании

195 нетелей голштинской породы доставили на остров, чтобы пополнить поголовье животноводческого комплекса на юге Сахалина
Скот прибыл прямым авиарейсом из Копенгагена. В полёте животные провели около 12 часов. Сразу после прохождения обязательных процедур с пограничной службой и Россельхознадзором, скот погрузили в автомобили и доставили на ферму в районе села Троицкого. Здесь коровы будут содержаться на карантине в течение месяца, а потом войдут в состав основного стада компании, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Напомним, компания «Грин Агро Сахалин» в рамках территории опережающего развития «Южная» реализует инвестиционный проект животноводческого комплекса с общим количеством дойного стада 3800 голов. В рамках первой очереди реализации данного проекта поголовье на ферме будет насчитывать до 1 900 голов дойного стада. Сегодня на предприятии содержатся 874 коровы.
С прошлого года компания реализует молоко в переработку. Более 18 тонн сырья ежедневно поставляют на молокоперерабатывающие предприятия региона. Сегодня доля молока от датских буренок на сахалинском рынке составляет более 14%. Как отмечают эксперты, коровы данной породы дают молоко с лучшими в островном регионе показателями качества.
В дальнейшем в Троицком у «Грин Агро-Сахалин» появится завод по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки. Это будет производство с самым высоким уровнем автоматизации, что позволит добиться максимального качества продукции. Подобных заводов по переработке молока во всей России не более десяти.
Журнал "Дальневосточный капитал".