На Сахалин завезли новую партию коров из Дании

Скот прибыл прямым авиарейсом из Копенгагена. В полёте животные провели около 12 часов. Сразу после прохождения обязательных процедур с пограничной службой и Россельхознадзором, скот погрузили в автомобили и доставили на ферму в районе села Троицкого. Здесь коровы будут содержаться на карантине в течение месяца, а потом войдут в состав основного стада компании, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.