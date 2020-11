Перевалка угля спасает экономику Приморья от краха

Все четыре основных порта региона увеличили грузооборот, другим предприятиям похвастаться нечем

Все четыре основных порта региона увеличили грузооборот Порты Приморья по итогам 10 месяцев 2019 года демонстрируют рост грузооборота, в первую очередь, за счет перевалки угля в АТР. По данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП), в январе-октябре грузооборот порта Восточный вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2%, до 61,2 млн тонн; порта Находка – на 4,8%, до 21,4 млн тонн; порта Владивосток – на 6,7%, до 18,6 млн тонн; пота Посьет – на 11,3%, до 6,7 млн тонн. В порту Восточный основным стивидором является АО «Восточный порт» (контроль над компанией осуществляет «Кузбассразрезуголь». В порту Находка - АО «Находкинский морской торговый порт» (принадлежит Роману АБРАМОВИЧУ и его партнерам). В порту Владивосток - ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (входит в транспортную группу FESCO). В порту Посьет - АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион группы «Мечел»). В целом в морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот за 10 месяцев 2019 года увеличился до 177,7 млн тонн (+6,2% к январю-октябрю 2018 года), их них сухогрузов – до 112,8 млн тонн (+7,1%), Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter