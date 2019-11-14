Перевалка угля спасает экономику Приморья от краха

Перевалка угля спасает экономику Приморья от краха

14 ноября 2019, 19:14
Бизнес
Все четыре основных порта региона увеличили грузооборот, другим предприятиям похвастаться нечем

Все четыре основных порта региона увеличили грузооборот

Порты Приморья по итогам 10 месяцев 2019 года демонстрируют рост грузооборота, в первую очередь, за счет перевалки угля в АТР.

По данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП), в январе-октябре грузооборот порта Восточный вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2%, до 61,2 млн тонн; порта Находка – на 4,8%, до 21,4 млн тонн; порта Владивосток – на 6,7%, до 18,6 млн тонн; пота Посьет – на 11,3%, до 6,7 млн тонн.

В порту Восточный основным стивидором является АО «Восточный порт» (контроль над компанией осуществляет «Кузбассразрезуголь». В порту Находка - АО «Находкинский морской торговый порт» (принадлежит Роману АБРАМОВИЧУ и его партнерам). В порту Владивосток - ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (входит в транспортную группу FESCO). В порту Посьет - АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион группы «Мечел»).

В целом в морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот за 10 месяцев 2019 года увеличился до 177,7 млн тонн (+6,2% к январю-октябрю 2018 года), их них сухогрузов – до 112,8 млн тонн (+7,1%),

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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