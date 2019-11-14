Перевалка угля спасает экономику Приморья от краха

По данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП), в январе-октябре грузооборот порта Восточный вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2%, до 61,2 млн тонн; порта Находка – на 4,8%, до 21,4 млн тонн; порта Владивосток – на 6,7%, до 18,6 млн тонн; пота Посьет – на 11,3%, до 6,7 млн тонн.