Почему бизнесмены не спешат на остров Русский

Переводить компании в Россию сложно и невыгодно В феврале Владимир ПУТИН поручил продлить амнистию капиталов, которая призвана способствовать созданию благоприятных условий для перевода активов в российскую юрисдикцию. Бизнесу гарантируются валютные и налоговые послабления, освобождение от ответственности. Однако идея не прижилась. С третьей волной требования ужесточились, и бизнес вовсе утратил интерес. Возможность применения гарантий связана с редомициляцией – переводом зарубежной компании в один из двух специальных административных режимов (САР) в России. Иностранная компания получает статус международной и определенные льготы. На сегодня на острове Русском (Владивосток) зарегистрировано всего две такие компании, на острове Октябрьском (Калининградская обл.) – 10, из них семь включены в одну группу. За период с 2018 года это объективно слабый результат. Многих не устроили жесткие законодательные условия. Просто так перевести компанию в Россию невозможно. Например, нужно инвестировать в капитальные вложения или уставный капитал другой российской компании не менее 50 млн рублей. Сумма небольшая по меркам иностранных капиталов, однако никто не хочет нести дополнительные затраты. Поэтому амнистия превращается в процедуру, созданную для ограниченного круга лиц. Причем нельзя просто купить долю в российской компании – это инвестицией не считается: нужно либо создать новое общество, либо увеличить капитал действующего. Мнения корпораций развития Дальнего Востока и Калининградской области расходятся в вопросе о возможности инвестирования в неденежной форме. В Калининградской области проблем не видят, а на Дальнем Востоке советуют рассматривать только денежную форму. Получается, что легализация капитала превращается в способ привлечения инвестиций в российскую экономику. Хочешь вернуться – заплати живые деньги. Закон содержит возможность для тех, кто не готов платить. Инвестировать нужно в течение шести месяцев. Если за этот срок компания прекратит свой статус (например, из-за реорганизации), то платить не придется. Компания остается в России, но теряет статус международной и соответствующие льготы. Такой подход лишает экономику инвестиций. Также есть ограничение по юрисдикции: перерегистрировать можно только компании из стран, входящих в FATF или Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL). Например, в FATF входят Гонконг и Сингапур, а в MONEYVAL – Кипр и страны Восточной Европы. Как мы видим, для популярных Британских Виргинских островов это условие не выполняется. А компанию из Кипра можно перевести без проблем. Личный опыт участия в процедуре редомициляции выявил еще одну проблему. В российских офшорах просто не хватает помещений для регистрации компаний. Например, компании регистрируются в офисах иных компаний. Для этого приходится заключать договор аренды, в котором прописывать время нахождения в помещении. Иначе налоговая может признать адрес фиктивным. АО «Корпорация развития Дальнего Востока» оказывает содействие в этом вопросе: например, можно попытаться арендовать помещение у Дальневосточного федерального университета. На о. Октябрьском таких предложений нет. Поэтому редомициляцию приходится начинать с поиска помещения, что на старте отталкивает потенциальных интересантов. По этой причине первый резидент острова Русского – компания «Финвижн холдингс» решила вложить 1 млрд рублей в создание IT-парка в Приморском крае. Его создание позволит существенно облегчить жизнь другим компаниям, заходящим на территорию острова, поскольку позволит арендовать площадь и получить достоверный юридический адрес. Проблему может решить регистрация компаний, сменивших юрисдикцию, по адресу нахождения абонентских ящиков. Такую опцию планируют предоставить на территории IT-парка. Но пока это только проект. В прошлом году уже анонсировался законопроект Минэкономразвития, предусматривающий возможность регистрации компаний по адресу почтового отделения. Однако его не приняли. Идея с абонентскими ящиками может повторить судьбу прошлогодней инициативы, но в совокупности с IT-парком имеет все шансы перезапустить амнистию капиталов. Также существуют проблемы с логистикой. Корпорация развития Дальнего Востока открыла представительство в Москве, однако по всем вопросам придется летать на Дальний Восток. Представительства Корпорации развития Калининградской области в столице нет. Труднодоступность регионов для бизнеса, находящегося в Москве, также негативно сказывается на популярности деофшоризации. Усеченной получилась возможность компании закрыть доступ к информации об участниках и руководителе. Это недостаток для бенефициаров, поскольку в некоторых юрисдикциях они могут полностью скрыть свое владение. В России это реализовать невозможно. Нынешний этап амнистии капиталов, получивший негласное наименование «Амнистия 3.0», продлится с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года. Он имеет некоторые дополнения. Например, денежные средства с декларируемых счетов теперь необходимо возвращать в российские банки, хотя сами счета за рубежом закрывать не нужно. Однако это нововведение актуально только для владельцев личных зарубежных счетов, которые ранее не были задекларированы в России, либо для лиц, которые проводили операции с нарушениями валютного законодательства. Причем просто амнистировать капитал без перевода компании в Россию не получится. Ужесточение требований амнистии – это последний звонок для бизнеса. Дальше условия возврата будут только хуже. Хотя очевидно, что первые две волны ожидаемого эффекта не дали. К третьей волне интереса становится еще меньше. Тем не менее, у редомициляции в российские САР есть потенциал. Часто она интересна сама по себе, без цели легализовать капитал. Например, чтобы просто перевести компанию в Россию для объединения с ее дочерними структурами. Пока необходимо решить проблемы с инфраструктурой и логистикой, а также ослабить требования закона. Нужно выработать единые подходы в корпорациях развития. Из-за этих сложностей предприниматели реагируют на послабления сдержанно. Переходить в российскую юрисдикцию – это пока что риск, а не возможность. На фото: Инвесторам не нравятся законодательные туманы острова Русский. Фото ТАСС Андрей НАБЕРЕЖНЫЙ, руководитель проектов юридической группы «Яковлев и партнеры» (оригинал материала опубликован в «Ведомостях»). Газета «Золотой Рог», Владивосток.

