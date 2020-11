Семейному бизнесу выпишут патент

В России появляется все больше семейных предприятий в сельском хозяйстве, сфере туриндустрии

В России появляется все больше семейных предприятий в сельском хозяйстве, сфере туриндустрии Практика показывает, что такие компании отличаются стабильностью, а их продукция и услуги - высоким качеством. Позитивные тенденции в своем обращении к участникам форума семейного предпринимательства «Успешная семья - успешная Россия!» отметил премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Государство уделяет внимание увеличению числа занятых в предпринимательстве, но, чтобы поддержать развитие семейных компаний, этот бизнес надо узаконить, пишет «РГ». Законопроект о семейном патенте согласован с ключевыми ведомствами, заявил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей КАТЫРИН. Документ должен избавить предприятия от излишней административной нагрузки. Дискуссия о том, как закрепить в законодательстве «семейный бизнес» идет уже давно. В конце прошлого года с этой идеей выступил министр экономического развития Максим ОРЕШКИН. Мин- экономразвития предложило для семейного бизнеса такие же правила игры, как и для самозанятых: от 4 до 6 процентов налога на доход и освобождение от лишней отчетности. Как констатировал депутат Госдумы Владимир КАТЕНЕВ, пока семейному бизнесу живется трудновато. «Средний срок жизни таких предприятий в России - 4 года, в то время как за рубежом семейные компании существуют сотни лет», - заявил он. Основная проблема - крайне сложные правила регулирования трудовых отношений внутри семейного бизнеса. Как объяснил Катырин, сегодня 40 документов по каждому члену семьи надо представить в порядке отчетности по тем трудовым отношениям. Другая проблема - сложности с привлечением финансирования. Как показал опрос ТПП, 38% предпринимателей ничего не знают о льготных программах кредитования, а 16% ни разу не обращались за кредитом. При этом, 70% предприятий семейного бизнеса с трудом сводят концы с концами и работают в ноль. Но 66% планируют развиваться в следующем году, а каждый пятый семейный подряд строит планы на ближайшую пятилетку. Лишь каждый десятый намерен завязать с предпринимательством. Руководитель конного клуба «Золотая подкова» Наталья СТРУСЬ отметила, что семейный бизнес имеет свою специфику: как правило, в нем задействованы все члены семьи и дети, в том числе те, которые по трудовому законодательству работать не могут. Поэтому многим компаниям приходится уходить в тень, чтобы не потерять свое дело. На фото: Муж и жена - одно предприятие. Фото из архива Газета «Золотой Рог», Владивосток.

