Услуги Tele2 стали доступны для жителей Хорольского и Ханкайского районов Приморья

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, начал оказывать услуги голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета в селах Лучки и Новодевица Хорольского района и во Владимиро-Петровке Ханкайского района. Сегодня сеть мобильного оператора Tele2 развернута на территории Приморского края, где проживает 98% населения. При этом высокоскоростной мобильный интернет доступен для 85% жителей Приморья. В 2019 году в регионе активно ведется строительство новых базовых станций и модернизация уже имеющегося оборудования. За 1,5 года с момента запуска технологии четвертого поколения в регионе количество базовых станций 4G увеличилось на 30%. Оператор фиксирует и значительный рост потребления интернет-трафика. За этот период он увеличился в 2,5 раза. В 2019 году Tele2 значительно расширила зону покрытия 4G-интернета в Пограничном, Анучинском, Михайловском, Пожарском, Октябрьском, Дальнеречинском, Надеждинском, Ольгинском, Красноармейском, Шкотовском, Кавалеровском, Хасанском районах, Уссурийском, Артемовском, Находкинском, Лесозаводском, Арсеньевском городских округах и в столице края – Владивостоке. Максим Васенков, технический директор приморского филиала Tele2: «Все меньше «белых пятен» остается на карте покрытия нашей сети в Приморье. Мы строим новые базовые станции даже в небольших населенных пунктах, таких как села Новодевица, Лучки и Владимиро-Петровка. Для нас это новые точки на нашей карте покрытия. Мы не просто расширяем зону покрытия территориально, но и по результатам аналитики Big Data еще и внедряем разные технологические решения для увеличения емкости сети. К примеру, мы запустили технологии Carrier Aggregation и MIMO в нескольких населенных пунктах. Все это позволяет увеличить скорость передачи данных для наших клиентов». Мобильная команда приморского филиала планирует посетить населенные пункты, в которых появился быстрый интернет от Tele2, чтобы провести встречи с жителями. Сотрудники оператора предоставят информацию об интересных и выгодных услугах, пакетных тарифах и предложениях, расскажут об уникальном продукте – онлайн-площадке «Биржа Tele2». Кроме того, клиенты совместно с сотрудниками Tele2 могут проверить, поддерживает ли SIM-карта стандарт 4G. Если нет – ее можно быстро и бесплатно заменить в мобильном офисе. При себе необходимо иметь только паспорт. У всех желающих будет возможность подключиться к Tele2 или получить консультацию о переходе в сеть оператора с сохранением своего номера. График встреч мобильной командыTele2 в ноябре и декабре: 14 ноября – с. Лучки Хорольского района. 15 ноября – с. Хороль. 21 ноября – с. Новодевица Хорольского района. 14 декабря – с. Владимиро-Петровка Ханкайского района. Время работы мобильной команды Tele2: с 11:00 до 16:00. Даты по выездным встречам могут меняться по причине неблагоприятных погодных условий. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

