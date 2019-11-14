Услуги Tele2 стали доступны для жителей Хорольского и Ханкайского районов Приморья

«Все меньше «белых пятен» остается на карте покрытия нашей сети в Приморье. Мы строим новые базовые станции даже в небольших населенных пунктах, таких как села Новодевица, Лучки и Владимиро-Петровка. Для нас это новые точки на нашей карте покрытия. Мы не просто расширяем зону покрытия территориально, но и по результатам аналитики Big Data еще и внедряем разные технологические решения для увеличения емкости сети. К примеру, мы запустили технологии Carrier Aggregation и MIMO в нескольких населенных пунктах. Все это позволяет увеличить скорость передачи данных для наших клиентов».