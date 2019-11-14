В Приморье будет построен зерновой терминал

Напомним, что в настоящее время в бухте Суходол реализуется проект угольного порта на 20 млн тонн (12 млн тонн к 2021 году, еще 8 млн тонн - в 2022 году.). ООО «Морской порт Суходол» (реализует проект строительства порта) принадлежит акционерам холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) Михаилу ФЕДЯЕВУ (президент холдинга) и Владимиру ГРИДИНУ (25,1%), АО «РЖД-Инвестиционные проекты» (25%), еще 24,79% владеет АО «Центр развития портовой инфраструктуры».