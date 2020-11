В Приморском крае тысячи бухгалтеров ищут работу

Аналитики сервиса по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировали запросы соискателей Приморского края на hh.ru, чтобы составить топ-10 самых популярных запросов жителей.

Аналитики сервиса по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировали запросы соискателей Приморского края на hh.ru, чтобы составить топ-10 самых популярных запросов жителей. Оказалось, что чаще всего в Приморском крае ищут вакансии для бухгалтера, только за один месяц на сайте таких запросов было более 3000, на второй строчке по популярности - водители (более 2000 запросов), на третьей - главные бухгалтеры (почти 1750 запросов). Кроме этого, жители Приморского края активно ищут предложения для администратора, программиста 1с, экономиста, юриста, торгового представителя, инженера и директора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter