Во Владивостоке запустят новый автобусный маршрут

«Главная задача администрации города и вас, перевозчиков, – сделать маршрутную сеть максимально оптимальной, - уверена Наталья Войновская. – Оптимальной и для пассажиров, и для вашего бизнеса, безусловно. Здесь важно сочетание всех факторов. Поэтому просим вас хорошо проанализировать все предложения. Наверное, не получится сохранить всё наработанное. И ваша задача – доказать, что важно оставить. Приезжайте в управление транспорта, договаривайтесь. Мы со своей стороны в думе этот процесс тоже контролируем».