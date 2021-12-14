Приморскому бизнесу не хватает сотрудников

В Приморье в ноябре средняя предлагаемая в вакансиях зарплата составила 54,6 тысяч рублей. Это почти на 4% больше, чем в начале года и на 8% выше, чем предлагают в среднем по стране, подсчитали аналитики сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru.

При этом выяснилось, что средняя ожидаемая заработная плата — то есть, та, на которую рассчитывают соискатели, составляет 58,5 тысяч рублей — на 5,8% больше, чем в январе текущего года. Специалисты сайта отмечают: нехватка кандидатов стала остро ощущаться во всех отраслях региона уже год назад. Конкуренция за отдельные группы сотрудников вылилась в «гонку» зарплат. И это повлекло увеличение финансовой нагрузки на бизнес. Так, инфляция к ноябрю в стране превысила 8%. Для удержания персонала компаниям приходится вкладываться в индексацию зарплат, мониторинг рынка зарплатных предложений, во внутреннюю культуру и менеджмент. Помимо этого, сохраняются затраты, которые бизнес несёт из-за пандемии. Это и расходы на организацию удалённого формата работы сотрудников, обеспечение санитарно- эпидемиологической безопасности, перепрофилирование бизнес-направлений и другое. Конечно, работодатель в итоге устанавливают такую зарплату, какую позволяет бюджет. Но, как показывает опыт экспертов hh.ru, в зависимости от зарплаты можно спрогнозировать и отклики на открываемые вакансии. Если зарплата меньше рыночного минимума, то претендентов на рабочее место не будет, либо поступят отклики от новичков без опыта и тех, кто отчаялся найти работу и соглашается на всё подряд. На зарплату чуть выше «середины рынка» пойдут отклики от хороших специалистов, но не мотивированных ничем, кроме зарплаты (всегда в поиске, куда бы уйти, где платят побольше). Зарплата ощутимо выше «середины рынка» (то есть выше верхней границы по рынку) позволяет переманить ценных специалистов, которые не думали о переходе, но «раз такие деньги, то почему бы и нет». Если предложить сумму выше зарплатного максимума на рынке, откликов будет не просто много, а слишком много — и среди них, возможно, попадутся действительно хорошие. Но готовьтесь к большой работе по отсеву неадекватных откликов от случайных людей («Ого, какая зарплата! Откликнусь — а вдруг?»), предупреждают эксперты сайта по поиску работы и сотрудников.

Материалы по теме: От выпечки до нового бизнеса: чем занимают себя приморцы во время локдаунов

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter