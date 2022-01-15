Пляжный клуб с баром продают в популярном месте Владивостока

Пляжный клуб с баром продают в популярном месте Владивостока
Пляжный клуб с баром продают в популярном месте Владивостока
15 января, 11:22БизнесФото: 1mediainvest.ru
На Токаревской Кошке во Владивостоке владелец продает благоустроенный пляж с фудкортом и сценой. Причина — переезд в другой город.

По словам собственника, двухэтажная площадка включает в себя пляжный бар с 7 местами под аренду для бизнеса.

«Большая прибыль от проведения мероприятий, сдачи корнеров», — гласит объявление.

В объявлении указано, что площадка построена «с нуля», оборудована санблоком, туалетами, летними душами, меблирована и электрифицирована. Охраной занимается ГБР. Вечером здесь принято проводить вечеринки. Есть возможность устроить кинотеатр, есть большая сцена.

Владелец отметил, что территория хорошо себя покажет как пляжный клуб с платным входом.

Будущему собственнику обещают всестороннюю помощь, а также передачу всех контактов.

Стоимость предложения собственник не стал объявлять публично, но оставил контакт WhatsApp.

Сюжеты:
Приморье
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общепитПриморье
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