Летом в Приморье откроется центр восточных единоборств

Летом в Приморье откроется центр восточных единоборств

Сегодня, 10:21БизнесPhoto: hcfe.ruЛетом 2021 года начнут проводить занятия по айкидо для детской группы
Летом 2021 года в центре восточных единоборств на «дальневосточном гектаре» начнут проводить занятия по айкидо для детской группы.

Сейчас ведутся строительные работы — участники проекта пользуются расширенной льготой по предоставлению древесины. Идейный вдохновитель центра восточных единоборств Елена Денисова рассказала о планах развития проекта Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

«Около трёх лет назад мы с единомышленниками взяли несколько участков по программе „Дальневосточный гектар“ суммарной площадью 13 гектаров в Ханкайском районе, чтобы построить спортивную деревню и центр восточных единоборств. Сейчас активно движемся к своей цели — подготовили площадки для строительства, провели свет и воду, поставили сторожку и небольшой жилой домик, а на одном из гектаров высадили фруктовый и ягодный сады и обустроили места для медитации. Летом собираемся заниматься строительством и начать на регулярной основе проводить занятия для ребят по айкидо», — рассказывает получатель «дальневосточного гектара» Елена Денисова.

В планах единомышленников оборудовать на участке площадки для публичных спортивных выступлений, а также разместить домики для уединенного отдыха учителей-сенсеев. Для проведения уединенных тренировок, медитации и других духовных практик установлено первое додзё. Планировка участка сделана таким образом, чтобы гармонично, без лишних заборов, разграничить площадки для проведения семинаров и места для индивидуальных практик.

По словам Елены, для возведения некоторых построек будет использована льготная древесина и домокомплект. В Приморском крае реализуется пилотный проект по предоставлению льготной древесины в расширенном до 200 кубометров объёме участникам программы «Дальневосточный гектар». Древесина и домокомплект будут доставлены получателям прямо на участок.

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