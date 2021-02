В Дальневосточном филиале «Ростелекома» назначен новый руководитель

С 15 февраля 2021 года вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» назначен Андрей Карташов. Ранее он занимал должность директора объединенного филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях.

В новой должности Андрей Карташов продолжит цифровизацию Дальневосточного региона и укрепление лидерских позиций телекоммуникационного оператора на территории ДФО. Карташов Андрей Дмитриевич родился 28 января 1974 года. В 1995 году закончил Дальневосточный коммерческий институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 1997 — Дальневосточный государственный университет по специальности «Финансы и кредит». В 2008 году получил диплом Московского международного университета по специальности «Мастер делового администрирования». До 1999 года работал в Государственной налоговой инспекции, затем на Владивостокской междугородной телефонной станции ОАО «Электросвязь» Приморского края. С 2002 года — главный бухгалтер ОАО «Дальсвязь», а с февраля 2006 — главный бухгалтер ОАО «ЦентрТелеком». С апреля 2011 года — заместитель директора — директор по экономике и финансам макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком». С ноября 2014 года возглавлял Тульский филиал ПАО «Ростелеком» и с июня 2018 также руководил Рязанским филиалом. С января 2020 года — директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях. Под руководством Андрея Карташова на территории Тульской и Рязанской областей реализованы крупные инвестиционные проекты, направленные на развитие телекоммуникационной инфраструктуры.

