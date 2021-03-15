Отечественные верфи обновят приморский рыболовецкий флот

Как сообщили в региональном агентстве по рыболовству, в планах приморских рыбодобывающих компаний — строительство до 2030 года 17 единиц крупнотоннажного и 28 единиц среднетоннажного флота на отечественных верфях.
Если корабли построены на приморских верфях, то для владельцев судов предусмотрены налоговые льготы. Руководитель агентства Валерий Корко подчеркнул, что первые пять лет на суда, построенные на территории Приморского края, налог на имущество составляет 0%, на пять последующих налоговых периодов — 0,5%.
Сегодня рыбопромысловый флот Приморья насчитывает более 450 судов. Рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны — почти 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край.