Отечественные верфи обновят приморский рыболовецкий флот

Отечественные верфи обновят приморский рыболовецкий флот

Сегодня, 11:32
Бизнес
Фото: fish.gov.ru
Суда, построенные на верфях Приморья, не облагаются налогом на имущество
Рыбодобывающие компании Приморского края планируют обновить собственный флот 45 новыми судами до 2030 года.

Как сообщили в региональном агентстве по рыболовству, в планах приморских рыбодобывающих компаний — строительство до 2030 года 17 единиц крупнотоннажного и 28 единиц среднетоннажного флота на отечественных верфях.

Если корабли построены на приморских верфях, то для владельцев судов предусмотрены налоговые льготы. Руководитель агентства Валерий Корко подчеркнул, что первые пять лет на суда, построенные на территории Приморского края, налог на имущество составляет 0%, на пять последующих налоговых периодов — 0,5%.

Сегодня рыбопромысловый флот Приморья насчитывает более 450 судов. Рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны — почти 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край.

Сюжеты:
Приморье
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