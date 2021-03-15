Отечественные верфи обновят приморский рыболовецкий флот

Если корабли построены на приморских верфях, то для владельцев судов предусмотрены налоговые льготы. Руководитель агентства Валерий Корко подчеркнул, что первые пять лет на суда, построенные на территории Приморского края, налог на имущество составляет 0%, на пять последующих налоговых периодов — 0,5%.