Владивостокский морской торговый порт оштрафован

Следствием установлено, что в компании велась перевалка угля и металлургического кокса на причалах, которые не предназначены для этих целей. Сотрудники ведомства обнаружили на участке, прилегающем к производственной площадке, и на подкрановых территориях просыпи угольной пыли, которая могла попасть в акваторию.
«По результатам рассмотрения внесенного транспортным прокурором представления, нарушения устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили в прокуратуре.
Кроме того, постановлением транспортного прокурора Дальневосточное управление Росприроднадзора оштрафовало ВМТП и его руководство на сумму 310 тысяч рублей за несоблюдение законодательства об экологической экспертизе и за нарушение правил охраны водных объектов.