Владивостокский морской торговый порт оштрафован

Следствием установлено, что в компании велась перевалка угля и металлургического кокса на причалах, которые не предназначены для этих целей. Сотрудники ведомства обнаружили на участке, прилегающем к производственной площадке, и на подкрановых территориях просыпи угольной пыли, которая могла попасть в акваторию.