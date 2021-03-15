Владивостокский морской торговый порт оштрафован

Владивостокский морской торговый порт оштрафован

Сегодня, 14:04
Бизнес
Фото: Медиахолдинг1Mi
Крупнейшая стивидорная компания в порту «Владивосток» — Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) устранила нарушения при перевалки угля, выявленные Приморской транспортной прокуратурой, сообщается на сайте ведомства.

Следствием установлено, что в компании велась перевалка угля и металлургического кокса на причалах, которые не предназначены для этих целей. Сотрудники ведомства обнаружили на участке, прилегающем к производственной площадке, и на подкрановых территориях просыпи угольной пыли, которая могла попасть в акваторию.

«По результатам рассмотрения внесенного транспортным прокурором представления, нарушения устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, постановлением транспортного прокурора Дальневосточное управление Росприроднадзора оштрафовало ВМТП и его руководство на сумму 310 тысяч рублей за несоблюдение законодательства об экологической экспертизе и за нарушение правил охраны водных объектов.

Сюжеты:
Приморский край
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