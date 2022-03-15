Сеть «Самбери» урезала лимиты на отпуск продуктов в пять раз, но не во всех регионах ДФО

При этом, у менеджеров сети есть уверенность, что численность населения в регионе не увеличилась, и, как указано в сообщении, размещённом в ТГ компании, «жители Дальнего Востока не стали потреблять в четыре раза больше продуктов, чем обычно».
Напомним, как уже сообщал «ЗР», в последнее время в магазинах сети отмечен резко возросший спрос на продовольственные продукты. Так, сахар стали покупать в 4 раза больше, чем обычно, практически мелкооптовыми партиями. В сети заверили, что имеют в достаточном количестве запасы продовольствия, но они рассчитаны на обычный ежедневный объём продаж. Чтобы поставить заслон спекулятивным намерениям, в магазинах ввели лимит на отпуск товаров первой необходимости. Например, сахар — не более 10 кило сахара в одни руки. Растительное масло — до 10 литров в руки, муку, гречку, рис и макароны — до 10 кг, соль — до 3 кг.
Но, как считают в Самбери, ажиотажный спрос не утих, и было принято решение урезать введённые ранее нормы:
— гречневая крупа — 2 кг;
— рисовая крупа — 2 кг;
— макаронные изделия — 2 кг;
— растительное масло — 2 литра;
— мука — 2 кг;
— сахар — 2 кг;
— соль — 2 кг.
При этом остаются прежними нормы по продаже следующих товаров:
— сайра Госрезерв — 10 банок;
— смеси для детского питания — 3 банки;
— подгузники — 5 упаковок.
В продовольственной сети заверили, что запасы продовольствия Самбери позволяют обеспечивать бесперебойное снабжение покупателей в обычном режиме и среднестатистическом объёме потребления. Также магазины компании не испытывают проблем с поставками продуктов, поставщики подтверждают условия ранее достигнутых договоров.
В сети «Самбери» подчёркивается, что данные меры не распространяются на магазины Амурской области и Еврейской автономии. При этом не уточняется, в отношении указанных регионов вообще не вводились лимиты на отпуск продуктов в одни руки или речь идёт о дополнительном урезании норм.
Возросший спрос на сахар отметили и в правительстве Приморья. По данным региональной пресс-службы на 10 марта, в крае продажи этого продукта увеличились на 400%. Региональные власти заверили, что дефицита этого товара не ожидается, мало того, в ближайшие дни в торговые сети Приморья поступит около 500 тонн сахара. По мнению краевых властей, этот объём позволит покрыть физический дефицит, который может возникнуть в связи с повышенным спросом.