Сеть «Самбери» урезала лимиты на отпуск продуктов в пять раз, но не во всех регионах ДФО

Сеть «Самбери» урезала лимиты на отпуск продуктов в пять раз, но не во всех регионах ДФО
Сеть «Самбери» урезала лимиты на отпуск продуктов в пять раз, но не во всех регионах ДФО
Сегодня, 10:05БизнесФото: 1mediainvest.ru
В сети магазинов «Самбери» снижают норму продажи товаров первой необходимости в одни руки. Как заявило руководство розничной компании, спрос на социально значимые товары продолжает расти.

При этом, у менеджеров сети есть уверенность, что численность населения в регионе не увеличилась, и, как указано в сообщении, размещённом в ТГ компании, «жители Дальнего Востока не стали потреблять в четыре раза больше продуктов, чем обычно».

Напомним, как уже сообщал «ЗР», в последнее время в магазинах сети отмечен резко возросший спрос на продовольственные продукты. Так, сахар стали покупать в 4 раза больше, чем обычно, практически мелкооптовыми партиями. В сети заверили, что имеют в достаточном количестве запасы продовольствия, но они рассчитаны на обычный ежедневный объём продаж. Чтобы поставить заслон спекулятивным намерениям, в магазинах ввели лимит на отпуск товаров первой необходимости. Например, сахар — не более 10 кило сахара в одни руки. Растительное масло — до 10 литров в руки, муку, гречку, рис и макароны — до 10 кг, соль — до 3 кг.

Но, как считают в Самбери, ажиотажный спрос не утих, и было принято решение урезать введённые ранее нормы:

— гречневая крупа — 2 кг;

— рисовая крупа — 2 кг;

— макаронные изделия — 2 кг;

— растительное масло — 2 литра;

— мука — 2 кг;

— сахар — 2 кг;

— соль — 2 кг.

При этом остаются прежними нормы по продаже следующих товаров:

— сайра Госрезерв — 10 банок;

— смеси для детского питания — 3 банки;

— подгузники — 5 упаковок.

В продовольственной сети заверили, что запасы продовольствия Самбери позволяют обеспечивать бесперебойное снабжение покупателей в обычном режиме и среднестатистическом объёме потребления. Также магазины компании не испытывают проблем с поставками продуктов, поставщики подтверждают условия ранее достигнутых договоров.

В сети «Самбери» подчёркивается, что данные меры не распространяются на магазины Амурской области и Еврейской автономии. При этом не уточняется, в отношении указанных регионов вообще не вводились лимиты на отпуск продуктов в одни руки или речь идёт о дополнительном урезании норм.

Возросший спрос на сахар отметили и в правительстве Приморья. По данным региональной пресс-службы на 10 марта, в крае продажи этого продукта увеличились на 400%. Региональные власти заверили, что дефицита этого товара не ожидается, мало того, в ближайшие дни в торговые сети Приморья поступит около 500 тонн сахара. По мнению краевых властей, этот объём позволит покрыть физический дефицит, который может возникнуть в связи с повышенным спросом.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
торговые сетипродуктыПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы