Сеть «Самбери» урезала лимиты на отпуск продуктов в пять раз, но не во всех регионах ДФО

Напомним, как уже сообщал «ЗР», в последнее время в магазинах сети отмечен резко возросший спрос на продовольственные продукты. Так, сахар стали покупать в 4 раза больше, чем обычно, практически мелкооптовыми партиями. В сети заверили, что имеют в достаточном количестве запасы продовольствия, но они рассчитаны на обычный ежедневный объём продаж. Чтобы поставить заслон спекулятивным намерениям, в магазинах ввели лимит на отпуск товаров первой необходимости. Например, сахар — не более 10 кило сахара в одни руки. Растительное масло — до 10 литров в руки, муку, гречку, рис и макароны — до 10 кг, соль — до 3 кг.