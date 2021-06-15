«Что нам стоит дом построить?» — может сказать любой сотрудник «Домостроительного комбината «Приморье». Ведь именно они знают, как выглядит скелет стеновой панели, почему многопустотные плиты очень прочные и сколько займет времени у застройщика собрать из бетонных изделий предприятия 17-ти этажный дом.

«ДСК «Приморье» — самый новый завод по производству ЖБИ на Дальнем Востоке, резидент ТОР «Надеждинская», входит в группу компаний «DNS Девелопмент». На предприятии изготавливаются комплекты для строительства многоквартирных домов. Завод использует современные технологии, аналогов которым нет на Дальнем Востоке. Первым проектом, который был реализован с помощью продукции предприятия — это ЖК «Формат», который также находится в ТОР «Надеждинская». Производство активно развивается: сейчас в самом разгаре строительство третьей очереди завода. Как рассказывает директор «ДСК «Приморье» Павел Леганов, для установки оборудования приехали специалисты из Европы. Именно они помогают проводить шефмонтаж и пуско-наладочные работы. «Строительство третьей очереди завода ведется около года. Сейчас мы на стадии активного монтажа оборудования. К нам для этих целей приехали шеф-монтажники из Австрии и Германии, так как компании-поставщики расположены в этих странах. Сердцем нашего предприятия будет конвейер для железобетона. Одной из главных машин — сеткосварочная машина компании EVG из Австрии», — рассказал директор. Когда будет введен в эксплуатацию третий цех, мощность завода, если исчислять её квадратными метрами жилья, увеличится в пять раз. Если говорить об отдельных изделиях — фасадных стенах или многопустотных плитах перекрытий — то тут по некоторым позициям мощности будут увеличены в 10 раз. Отметим, что сейчас первая очередь завода способна произвести 20 тысяч «квадратов» жилья в год, а уже в следующем году производство вырастет на 100 тысяч квадратных метров. В 2023 предприятие выйдет на 150 тысяч квадратных метров жилья в год. Помимо увеличения мощностей, в компании будет увеличиваться и штат сотрудников. К 2023 году штат компании увеличится с 200 до 700 человек. Если покинуть строящийся цех и зайти в те, где работа кипит, то можно столкнуться с запахом цемента и железа. Именно здесь из арматуры вяжут каркасы — скелеты плит. Сетки связывают вручную. На этих работах задействованы как мужчины, так и девушки. Затем железные каркасы помещаются в специальные формы, где их заливают бетоном, а затем тщательно трясут с помощью вибрирующих установок, чтобы добиться идеальной усадки. Это нужно для того, чтобы не было воздуха или брака. Важно то, что с завода плиты идут на стройку к заказчикам уже полностью готовыми. Их не нужно дополнительно обрабатывать или украшать. Их монтаж прост и не требует дополнительных прогревов или влажных работ. Поэтому строить дома из таких плит можно круглый год. «Ту продукцию, которую мы производим, можно назвать уникальной. Во-первых, мы даем возможность разнообразить внешний вид фасада. В нашем регионе, если мы говорим об индустриальном строительстве, то это чаще всего навесные фасады с одинаковыми характеристиками. Мы же изготавливаем фасады сразу с облицовочной плиткой и утепленные. Это позволяет избежать „мокрых“ работ на стройке. Коробка 17-ти этажного дома собирается за 4 месяца. Девелоперам можно ориентироваться на эти сроки», — добавил Павел Леганов. Важно, что ГК «DNS Девелопмент» уже вложила в создание и запуск завода «ДСК «Приморье» более одного миллиарда рублей, в рамках модернизации и ввода в эксплуатацию следующей очереди объем инвестиций планируется нарастить практически в три раза — до 2,9 миллиардов рублей. Мария КУЦЕНКО-ПШЕНИЧНАЯ ИК "Золотой Рог"

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