Ученые "ТИНРО" установили, что вода в бухте Находка в удовлетворительном состоянии

На морском дне у причалов "Терминала Астафьева" обнаружено размножение гребешков и других промысловых моллюсков

На морском дне у причалов «Терминала Астафьева» обнаружено размножение гребешков и других промысловых моллюсков Проведенные лабораторией бентоса ФГБНУ «ТИНРО» под руководством кандидата биологических наук Виктора Надточего исследования акватории и дна в районе Мыса Астафьева показали, что «бухта Находка находится в удовлетворительном состоянии». Водолазные работы у причальной стенки «Терминала Астафьева» выявили популяцию морских гребешков и других видов промысловых моллюсков. Как указано в отчете, «наличие на некоторых раковинах ярко выраженного кольца задержки роста показало, что помимо искусственно выращенных экземпляров, присутствовали и выросшие в природе экземпляры». «Все, что растет на мягких субстратах, присутствует и здесь. Из моллюсков, в частности, обитает гребешок и мидия. Причем, гребешок есть разного возраста: как взрослые моллюски примерно до семи-восьми лет, так и менее возрастные — до года. Это еще раз подтверждает тот факт, что для их обитания в прибрежной полосе имеются вполне нормальные экологические условия и ему здесь живется хорошо, он нерестится и растет» – отметили ученые после погружения. Груз поступает через закрытую судопогрузочную машину типа Telestak, что исключает даже случайное просыпание угля в акваторию. В настоящий момент ведется монтаж конвейерной линии закрытого типа, по которой уголь будет перемещаться на территории предприятия. Завершит второй этап перехода на закрытую перевалку угля возведение навеса производства испанской компании Gaptek над железнодорожным фронтом выгрузки предприятия. Металлоконструкции уже находятся в процессе производства, после чего будут доставлены в Находку и смонтированы на «Терминале Астафьева». Газета «Золотой Рог», Владивосток.

