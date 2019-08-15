Ученые "ТИНРО" установили, что вода в бухте Находка в удовлетворительном состоянии

«Все, что растет на мягких субстратах, присутствует и здесь. Из моллюсков, в частности, обитает гребешок и мидия. Причем, гребешок есть разного возраста: как взрослые моллюски примерно до семи-восьми лет, так и менее возрастные — до года. Это еще раз подтверждает тот факт, что для их обитания в прибрежной полосе имеются вполне нормальные экологические условия и ему здесь живется хорошо, он нерестится и растет» – отметили ученые после погружения.