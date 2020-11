Максимальный эффект при ограниченных ресурсах

Изменения в краевое законодательство позволили ускорить темпы капитального ремонта МКД в Приморье

Изменения в краевое законодательство позволили ускорить темпы капитального ремонта МКД в Приморье После спада в прошлом году работы по капитальному ремонту жилого фонда в Приморье пошли гораздо активнее. В этом году к ремонту планировалось 335 домов, но, благодаря выделению дополнительных средств и возможности перераспределения уплаченных приморцами взносов между муниципальными образованиями, это количество превысило 500. Кроме того, в региональную программу капремонта были внесены изменения, которые позволят отремонтировать раньше запланированного срока, а именно в 2020-2022 годах, еще 491 дом. Промежуточные итоги реализации краевой программы капремонта в 2019 году были подведены в конце сентября на заседании попечительского совета Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края, куда входят представители исполнительной и законодательной власти региона, муниципалитетов, общественных организаций. Капремонт совместят с благоустройством Как доложил руководитель регионального ФКР Андрей ГОРЕЛОВ, в настоящее время приняты и оплачены работы по 195 домам. Еще 302 МКД находятся в разной степени готовности: из-за неблагоприятных погодных факторов в летние месяцы многие подрядчики потеряли до 60 рабочих дней, так как производить ремонт фасадов и мягких кровель возможно только в сухую погоду, однако сейчас строители наращивают темп. В свою очередь, специалисты Фонда капремонта еженедельно проводят выездные проверки на объектах, проверяют соблюдение технологического процесса, запрашивают сертификаты на используемые материалы. Говоря о планах на будущий год, руководитель регионального оператора отметил, что все предложения собственникам домов из ремонтного плана 2020 года уже направлены, с людьми, управляющими компаниями и муниципалитетами ведется разъяснительная работа по подготовке протоколов собраний собственников. Часть работ по подготовке проектно-сметной документации в будущем году в Фонде планируют выполнить самостоятельно, без привлечения сторонних подрядных организаций. Это также позволит ускорить выполнение работ по программе капремонта. Добавим, что в 2020 году капитальный ремонт МКД предполагается синхронизировать с мероприятиями по благоустройству, проводимыми в муниципалитетах. Это позволит вместе с домом приводить в порядок и придомовую территорию. Подрядчики и УК должны работать теснее Со своей стороны, члены попечительского совета отметили позитивные изменения в работе регионального оператора. - Необходимо усилить контроль за работой подрядных организаций, а также взаимодействие с местными органами власти, нарастить темпы. Каждый ремонт – это комфорт проживания граждан, - рекомендовал председатель попечительского совета, замдиректора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморья Арест ДАВТЯН. Отметим, что в ходе недавнего осмотра домов, включенных в план капремонта на 2019 год, руководитель Государственной жилищной инспекции Приморского края Евгений БАРШАЙ поднял вопрос взаимодействия с управляющими компаниями на этапе подготовки к капремонту дома. - В настоящее время отсутствует акт передачи дома подрядчику в работу. Наличие такого документа позволит установить ответственность управляющей компании в части подготовки дома к ремонту. Кроме того, акт будет фиксировать состояние конструктивных элементов, что уберет ненужные споры между УК и подрядной организацией. Будем решать этот вопрос на законодательном уровне, - отметил Евгений Баршай. Проблемным вопросом остается проведение капитального ремонта в домах, являющихся объектами культурного наследия. Право ремонтировать такие здания имеют только компании, имеющие лицензию Министерства культуры, но таких организаций в Приморье всего три. Кроме того, ремонт исторических памятников зачастую превышает утвержденные предельные показатели стоимости капремонта. Проблему обсуждали на совещании, которое в начале сентября во Владивостоке провел замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим ЕГОРОВ. Федеральный чиновник предложил ремонтировать такие дома по отдельной программе с софинансированием из краевого и муниципальных бюджетов. Крыши будут ремонтировать, а не реконструировать Наиболее востребованными видами работ по капремонту в 2019 году по-прежнему остаются ремонт крыш и замена лифтового оборудования. Кроме того, в рамках программы в текущем году обновлены фасады нескольких десятков домов во Владивостоке, Уссурийске, Артеме. Причем при выполнении ремонта фасада на панельных зданиях подрядчики демонтируют межпанельные швы, которые потеряли свои теплотехнические свойства, и герметизируют межпанельное пространство с помощью современных материалов. Отметим, что во Владивостоке при ремонте фасадов проектировщики ориентируются на проект колористики Владивостокского городского округа, разработанный Павлом ШУГУРОВЫМ. Он предполагает свою цветовую гамму для каждого района города. При этом наносимая на фасад краска играет не только декоративную, но и защитную роль: современные материалы устойчивы к разным погодным явлениям и эффективно сохраняют слой штукатурки от разрушения. Что касается кровель, то нынешний год – последний, когда плоские кровли массово переделывались на скатные. 25 сентября Заксобрание Приморья в первом чтении одобрило законопроект, который вносит изменения в обязательный перечень работ, выполняемых в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов (МКД). Из перечня исключаются такие виды работ, как переустройство невентилируемой крыши в вентилируемую, замена плоской крыши на стропильную, а также устройство выходов на кровлю. Цель нововведений – повысить эффективность использования средств фондов капитального ремонта, сформированных исходя из минимального размера взноса, и увеличить число отремонтированных по программе капремонта крыш. Кроме того, переустройство кровель не входит в обязательный перечень работ по капитальному ремонту общего имущества, который установлен Жилищным кодексом РФ, и по своей сути относится к реконструкции зданий. Стоимость таких дополнительных работ - почти в два с половиной раза дороже капитального ремонта, в то время как их оплата производится за счет фондов, сформированных исходя из минимального размера взносов. Домов с плоскими кровлями в программе капремонта – более 60%. Далеко не на всех по техническим параметрам возможно выполнить переустройство. Кроме того, замена плоской крыши на скатную влечет значительные финансовые вложения и изменение технических параметров, предусмотренных при проектировании здания. Поэтому было принято решение идти по пути капитального ремонта плоских крыш с использованием современных стройматериалов. Муниципалитеты, формируя свои предложения в краткосрочные планы мероприятий в рамках краевой программы капремонта МКД, в первую очередь стараются решить проблему с протекающими крышами. Но как показал анализ реализации программы, за период ее действия в Приморском крае были капитально отремонтированы крыши 866 многоквартирных домов, что составляет 7,7% от общего количества МКД, включенных в программу. Из них переустройство плоских кровель на скатные выполнено в 263 домах (2,3%). При этом средняя стоимость ремонта плоской крыши в 2018 году составила 3,43 млн рублей, а ее переустройства в скатную – 8,09 млн рублей. По словам врио вице-губернатора Приморского края Елены Пархоменко, если бы ремонт плоских кровель производился без переустройства, то стоимость выполненного ремонта снизилась бы почти на 900 млн рублей. На эти средства за три года реализации программы дополнительно можно было бы капитально отремонтировать крыши еще в 335 многоквартирных домах. Как отметил председатель комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности Сергей ИИЩЕНКО, протекающие крыши – один из самых острых вопросов для жителей многоквартирных домов. - На эту проблему они жалуются чаще всего. Причем люди хотят, чтобы она решалась как можно скорее, чтобы им не приходилось ждать капитального ремонта кровель несколько лет. Поэтому так важно увеличить темпы ремонтных работ, - сказал депутат. – Сегодня для жителей края установлен минимальный размер взноса на капремонт, который не покрывает затраты на переустройство кровель. Исключение этого вида работ из обязательного перечня приведет к значительному увеличению числа отремонтированных крыш. Если же собственники помещений в многоквартирном доме захотят, чтобы на их доме была обустроена скатная кровля, им необходимо будет доплатить разницу между стоимостью капремонта и реконструкции. Напомним, что мероприятия по капитальному ремонту жилых домов, которые проводятся в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы, призваны продлить срок эксплуатации МКД. Чтобы решить эту задачу, капитальный ремонт жилого фонда ведется с использованием современных материалов и технологий, необходимых для долгой и безопасной эксплуатации различных конструктивных элементов дома. ВАЖНО Внесение поправок в краевой закон о капремонте, исключающих переустройство кровель из перечня работ, выполняемых за счет минимального размера взносов, не лишает жителей права на реконструкцию крыши их дома. Собственники помещений в МКД смогут в любое время принять решение о повышении тарифа на капремонт, за счет которого можно будет провести переустройство плоской кровли на скатную. На фото: Замена плоской крыши на скатную влечет значительные финансовые вложения. Фото Виктора КУДИНОВА Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

