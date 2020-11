Цель не всегда оправдывает средства

Выгода от установки индивидуальных приборов учета тепла в МКД должна быть просчитана

Выгода от установки индивидуальных приборов учета тепла в МКД должна быть просчитана С началом отопительного сезона величина совокупного платежа приморцев за коммунальные услуги заметно возрастает. Суммы в квитанциях за отопление заставляют людей задуматься о том, как снизить свои расходы. К счастью, за последнее время в российском законодательстве произошли изменения, которые позволят собственникам жилья потреблять и оплачивать ровно столько тепловой энергии, сколько им необходимо. Правда, жителям недавно построенных домов сделать это гораздо проще, чем остальным – в силу конструктивных особенностей МКД. Начиная с 2019 года, установка индивидуальных теплосчетчиков в квартире позволяет жильцам оплачивать только фактическое потребление тепла в своем жилом помещении. До этого платить по индивидуальному прибору учета можно было только в том случае, если все помещения в МКД были оборудованы теплосчетиками, а сами приборы – исправны. На практике это приводило к тому, что в случае поломки или пропуска срока поверки счетчиков в нескольких квартирах права платить «по факту» автоматически лишались все жильцы дома. В сложном вопросе пришлось разбираться даже Конституционному суду РФ, который в июле 2018 года постановил: показания индивидуальных квартирных счетчиков должны учитываться, даже если не все жильцы МКД их установили. Не один за всех, а каждый за себя С 2019 года необходимые изменения были внесены в постановление правительства России, регулирующее правила предоставления коммунальных услуг. В них прописали формулу, позволяющую рассчитать «индивидуальный» платеж за отопление в таких домах. Общая сумма оплаты для владельцев квартир, оборудованных теплосчетчиками, будет складываться из объема тепловой энергии, потребленной внутри квартиры; а также - объема тепловой энергии, потраченной на общедомовые нужды, рассчитанного для каждой квартиры пропорционально ее площади. Таким образом, теперь, даже если хотя бы одна квартира в МКД имеет теплосчетчик, для нее платеж посчитают по счетчику. Считается, что индивидуальные счетчики тепла выгодны жильцам домов, находящихся далеко от котельной – по мере удаления от источника температура теплоносителя, поступающего в МКД, снижается. Единственное условие для расчета платы за тепло в квартире по индивидуальному прибору – дом должен быть также оборудован коллективным прибором учета теплоэнергии. К настоящему моменту ОДПУ имеются практически во всех домах. Добавим, что в домах, где нет ни коллективного, ни индивидуальных приборов учета, платеж за тепло по-прежнему рассчитывается исходя из площади помещения, норматива потребления тепловой энергии и тарифа. С 2016 года к начислениям также применяется повышающий коэффициент. По вертикали и по горизонтали Технически установка счетчика тепловой энергии довольно проста. Прибор монтируется непосредственно на трубу, после чего проходит поверку и регистрацию в установленном порядке. Прибор индивидуального пользования сдается в эксплуатацию фирме-поставщику тепла и обслуживается его работниками. Работы по ремонту, поверке или замене теплосчетчика проводятся за средства владельца квартиры. Стоимость индивидуальных приборов учета тепловой энергии в квартирах стартует от 4 тыс. рублей. Но к самым простым моделям, как правило, требуются дополнительные расходы на фильтры для воды. В связи с этим собственники жилья чаще отдают предпочтение более дорогим, но более точным и надежным ультразвуковым счетчикам. Кстати, современные квартирные счетчики тепла имеют возможность сохранять данные о ежемесячном потреблении тепла на протяжении продолжительного периода, обычно до 10 лет. Некоторые приборы отличаются дополнительной опцией, которая позволяет подключить счетчик к компьютеру и передавать показания через интернет. В то же время, величина экономии от установки индивидуальных приборов учета сильно зависит от разводки отопления в многоквартирном доме. Основу жилого фонда в Приморье составляют дома, построенные еще в прошлом веке, и в них применена вертикальная система подключения тепла – с несколькими стояками отопления в каждой квартире. В этом случае прибор учета тепла необходимо устанавливать на каждый стояк, и затраты на покупку и монтаж большого количества приборов могут перевесить потенциальную экономию. В такой ситуации рекомендуют устанавливать один прибор на подъезд. Нередко при вертикальной разводке отопления устанавливают распределители, которые вычисляют расход тепла, исходя из разности температур на поверхности батареи и в воздухе комнаты. В новостройках теряется меньше тепла По данным Минстроя РФ, доля жилого фонда, в котором все квартиры и нежилые помещения оснащены приборами учета тепла, составляет около 20%. Практически все эти дома построены несколько лет назад – с 2012 года все новостройки оборудуются индивидуальными приборами учета в обязательном порядке. К тому же, большинство новых домов имеет горизонтальную разводку отопления, при которой требуется установка только одного прибора учета тепла на квартиру, а сам монтаж счетчика на батарею отопления выполнить значительно проще. Отводы в жилые помещения идут от вертикального стояка в подъезде, предназначенного для распределения теплоносителя по разным этажам, и от обратной магистрали, которая служит для того, чтобы собирать остывшую воду и транспортировать ее назад к теплостанции. Помимо более простого монтажа теплосчетчиков, к преимуществам горизонтальной разводки также относят возможность регулировать температуру подачи тепла в батареи каждой квартиры; проведение работ по ремонту системы в отдельном контуре без отключения других квартир; возможность отключать от отопления отдельно каждый контур. Добавим, что осенью 2016 года правительство России утвердило план мероприятий, которые должны помочь повысить энергетическую эффективность зданий и сооружений, снизив таким образом расход ресурсов на обогрев жилого фонда в холодное время года. В рамках исполнения плана в марте 2017 года вышло постановление правительства №275, которым были утверждены первоочередные требования энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений. Среди прочего, требованиями предусмотрено обязательное наличие в зданиях площадью свыше 1 тыс. кв. м индивидуального теплового пункта при новом строительстве (для всех типов зданий) и капитальном ремонте (за исключением МКД). Обязательными становятся установка терморегуляторов на отопительные приборы в административных и общественных зданиях при новом строительстве и капитальном ремонте, а также использование энергоэффективного освещения для помещений с продолжительным использованием искусственного освещения, а также в местах общего пользования МКД – независимо от продолжительности использования искусственного освещения. Среди задач государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы также обозначено стимулирование жилищного строительства в регионе и повышение энергоэффективности новых домов. Однако многие жилые дома, строящиеся в последние годы во Владивостоке, и так оборудуются энергосберегающими окнами с двойным стеклопакетом. В ряде новостроек покупателям предлагаются квартиры с панорамными окнами, под которыми установлены напольные радиаторы. При этом выходящие на солнечную сторону окна обеспечивают помещению максимум естественного света и тепла, а напольные радиаторы более эффективно обогревают весь объем воздуха в помещении. Кроме того, покупатель квартиры может поменять окна на стеклопакет с армированным теплосберегающим стеклом, что также позволит по максимуму использовать возможности естественного обогрева жилища. ВАЖНО На повышение энергоэффективности ориентированы и проекты по внедрению технологий «умного города» в сфере ЖКХ Приморья. Один из таких проектов сейчас проходит апробацию в ЗАТО Фокино, где в рамках концессии в ближайшие годы полностью реконструируют систему теплоснабжения. Суть проекта заключается в том, что специальное оборудование отслеживает параметры поставляемых коммунальных услуг в 100 многоквартирных домах и передает информацию в единый диспетчерский центр, и на основе этих данных начисляется оплата за коммунальные платежи. В ближайшее время жилые дома Фокино дооснастят специальными приборами, позволяющими считывать необходимую информацию с теплоносителя. На фото: Не стоит забывать, что работы по ремонту, поверке или замене теплосчетчика проводятся за средства владельца квартиры. Фото Виктора КУДИНОВА Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

