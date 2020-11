Удовольствие напрокат

Как сфера сдачи в аренду транспортных средств подстраивается под туристов в Приморье

Как сфера сдачи в аренду транспортных средств подстраивается под туристов в Приморье По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли Дальнего Востока и за 2018 год принял 4,5 млн туристов. Растущие туристические потоки формируют спрос на аренду транспорта. Гости региона хотят исследовать Приморский край не только в автобусах, но и на катерах и автомобилях. Одной из важных составляющих туристического сервиса выступают транспортные компании. Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы и национальному проекту «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в Приморье заработала новая мера поддержки. Она дает возможность получить единовременную скидку при оплате первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) в лизинговых компаниях. Мера распространяется на предпринимателей в сфере транспортных пассажирских перевозок, общественного питания и гостиничного сервиса, химчистки. Автобусные страсти Администрация Владивостока поменяла схему движения транспорта, и специально для туристических автобусов в городе под знаком «Остановка запрещена» появилось несколько табличек «Кроме автобусов». Теперь туристические компании могут без нарушений парковаться на Корабельной набережной возле Вечного Огня и с обратной стороны, возле сквера имени А. Щетининой на Эгершельде, а также возле кинотеатра «Океан». Проблема, которую удалось решить таким способом, очень актуальна: интуристы (особенно японцы и корейцы) – это зачастую люди пожилого возраста, которым необходим подъезд вплотную к местам показа. Поэтому данное нововведение – очень ожидаемое и необходимое транспортной сфере столицы Дальнего Востока. Для комфорта туристов осталось лишь развить инфраструктуру в местах отдыха. «Безусловно, туризм в Приморье сейчас в тренде: иностранцы из стран АТР хотят посмотреть неазиатскую страну, все больше россиян посещают регион, - объясняет генеральный директор «Восток Интур» Евгений МУХИН. - Но для того, чтобы туристический поток рос, необходимо развитие мест показа. Например, самый посещаемый объект Владивостока находится на острове Русский – мыс Тобизина. Интуристы очень любят это место, но добраться до начала маршрута к мысу удается далеко не всем автобусам. Не хватает всего лишь метров 500 хорошей дороги, большой бетонной площадки для парковки и разворотов туристических автобусов и обозначенного пешеходного маршрута». Как отмечают сами туристы, такой инфраструктуры было бы вполне достаточно. Комфорт на первом месте - Туристическое направление в Приморском крае активно развивается не первый год, - рассказал директор транспортной компании «Гермес-Восток» Павел БАРАНИЦКИЙ. - Туристические предпочтения очень разнообразны. Корейским туристам нравится посещать город Уссурийск из-за большого количества памятников и монументов, важных для их национальной истории. Гости из Поднебесной предпочитают традиционно посещать излюбленные популярные достопримечательности Владивостока: подводную лодку «С-56» и памятники Ленину. Европейцы изучают город, особенно старый фонд, полюбившийся им из-за своей схожести с работами европейских архитекторов. Если говорить про аренду катеров и яхт, то большинство туристов, как русских, так и заграничных, предпочитают короткие морские прогулки, рыбалку, посещение прибрежных баз отдыха. Конечно, есть туристы, которым интересно исследовать остров Петрова или побережье Преображения, но таких пока немного, и все они являются самостоятельными искателями ярких впечатлений. Для того, чтобы туристам было комфортно, необходим высокий уровень сервиса: чистые транспортные средства, приветливые водители, вежливый персонал, высококлассные переводчики. Чтобы прокатиться по городу на машине, не придется выполнять много требований. - Владивосток становится центром притяжения туристов, - отмечает генеральный директор компании «Alfa-Car» Максим БОГДАНОВ. - Конечно, многие из них хотят осматривать город и его окрестности на прокатном автомобиле. Требования для российских туристов таковы: российская прописка, водительское удостоверение со стажем два года, возраст не менее 21 года. Заграничные туристы должны предоставить либо международное водительское удостоверение, либо удостоверение своей страны, с заверенным нотариальным переводом. Мы постарались, чтобы туристам было комфортно работать с нашей компанией. Сайт «Alfa-Car» мультиязычный: английский, русский, корейский, японский и китайский языки. Наши менеджеры прекрасно говорят на английском и могут вести деловую переписку. Турист не попадет в ситуацию, когда его просто не будут понимать. Фото автора Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter