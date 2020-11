В ногу со временем

Развитие цифровой экономики создаст новые рабочие места и сделает жизнь приморцев более комфортной

Развитие цифровой экономики создаст новые рабочие места и сделает жизнь приморцев более комфортной В ближайшие годы Приморский край станет лидером среди регионов Дальнего Востока в развитии IT-технологий и подготовке кадров для цифровой экономики. Во многом достижению этих целей послужит Дальневосточный IT-форум, который состоялся во Владивостоке на площадке ДВФУ в начале октября. Кроме того, здесь же прошла конференция «Русский MeetUp-2019», благодаря чему остров Русский стал местом встречи представителей крупнейших российских и зарубежных компаний, представителей власти и высокотехнологичного бизнеса, разработчиков и авторов прорывных IT-проектов. Договоренности, достигнутые на этих мероприятиях, обозначили основные направления цифровизации экономики Приморья на ближайшие годы.

