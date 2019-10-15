Во Владивостоке началась массовая "крабовая диета"

Досье "Дальневосточного капитала": Впервые фестиваль «Держи краба!» прошел во Владивостоке в 2016 году, он продлился всего неделю и стал одним из самых заметных гастрономических событий в жизни города – горожане и туристы съели за семь дней пару тонн краба. Из-за высокого спроса в ресторанах пришлось даже вводить ограничения на продажу краба – один краб на компанию. В 2017 году фестиваль длился уже две недели, а к Владивостоку присоединился Хабаровск, Сахалин, Находка и Уссурийск. Высокий интерес фестиваль вызвал у туристов из Кореи и Китая – некоторые путешественники начали бронировать столы в ресторанах еще зимой. Фестиваль стал одним из ярких представителей направления «гастрономический туризм», а ведущие турагентства начали предлагать туры на период проведения фестиваля. В 2018 году фестиваль продлился 10 дней и вышел за пределы дальневосточного региона, в событии приняли участие более 30 ресторанов из 10 российских городов. Фото со страницы в ФБ Port Cafe