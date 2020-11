Во Владивостоке началась массовая "крабовая диета"

В столице Приморья в 19 заведениях камчатский краб подается по специальной фестивальной цене

В столице Приморья в 19 заведениях камчатский краб подается по специальной фестивальной цене С 15 по 30 октября в столице Приморья во время гастрономического фестиваля "Держи краба!" камчатский краб будет продаваться по 1 400 рублей за килограмм, что гораздо ниже закупочной стоимости. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с рыбаками Дальнего Востока. Важная особенность – все рестораны-участники оборудованы аквариумами и поэтому краб подается к столу живым, взвешивается и затем готовится. В ресторанах-участниках по всей России гостям предложат по фестивальной цене крабовые клешни, а также блюда из краба. Участие в гастрономическом событии традиционно принимают морепродуктовые рестораны со всей России, в этом году их география значительно расширилась. По словам организаторов, основные события пройдут в городе-организаторе Владивостоке: здесь гостей угостят живым синим камчатским крабом, одним из немногих видов, промысел которого официально разрешен в этот период времени, и гастрольными ужинами от лучших российских шеф-поваров. «Когда четыре года тому назад мы начинали фестиваль, невозможно было представить, что краб станет настолько популярным за пределами Дальнего Востока, и что рестораны сами будут выстраиваться в очередь, чтобы поучаствовать в этом мероприятии. Самая большая победа – возродить интерес к местным морепродуктам, сделать их доступными, подарить частичку Дальнего Востока всей стране», – отмечают организаторы фестиваля. В Приморье участие в фестивале принимают заведения, которые являются постоянными участниками гастрономических мероприятий, направленных на популяризацию локальных продуктов и развитие дальневосточной кухни. В этом году готовность присоединиться к ним выразили и новые рестораны. Участники Фестиваля «Держи Краба!» в Приморье: Владивосток: – паназиатский ресторан Zuma; – бар Black Rabbit; – Alyaska Grill bar; – кафе «Сезоны»; – ресторан «Супра Меоре»; – итальянский ресторан Pastamore – итальянский ресторан Crust; – кафе MOLOKO&MED; – рестораны Tokyo; – рестобар «Невинные радости»; – ресторан дальневосточной региональной кухни Port cafe; – фермерский ресторан Ogonёk; – ресторан Svoy; – ресторан Limoncello; – винные бары «Виноваты звезды». Большой Камень: – кафе паназиатской кухни «Сушка». Как сообщается на странице Port Cafe : "Фестиваль "Держи Краба" стартовал. Растянулся он на несколько часовых поясов по нашей необъятной по пространству и на две недели с хвостиком по времени. Только во Владивостоке 19 ресторанов-участников, а по всей стране семь десятков с лишком. Теперь чего фестивального в Port Cafe: Помимо собственно камчатского краба по фестивальной цене 1400 руб/кг, шеф-поварской тандем Георгия Чолаки и Вячеслава Анзулиса предложил следующие блюда из краба: крабовый салат со свежими огурцами и манго, листьями шпината и мяты, биск с крабом и сливочным сыром, крабовая котлета с пюре из моркови и сельдерея". По версии аналитического агентства «ТурСтат», фестиваль «Держи Краба!» вошел в список самых «вкусных» гастрофестивалей прошлой осени, а Приморье заняло третью строчку в рейтинге российских регионов, привлекательных для гастрономического туризма. Напомним, данный фестиваль входит в событийный календарь Приморья, сформированный региональным Туристско-информационным центром. По словам врио вице-губернатора Константина Шестакова, приобретая краевой статус, такие мероприятия формируют имидж края как интересного туристического направления. Досье "Дальневосточного капитала": Впервые фестиваль «Держи краба!» прошел во Владивостоке в 2016 году, он продлился всего неделю и стал одним из самых заметных гастрономических событий в жизни города – горожане и туристы съели за семь дней пару тонн краба. Из-за высокого спроса в ресторанах пришлось даже вводить ограничения на продажу краба – один краб на компанию. В 2017 году фестиваль длился уже две недели, а к Владивостоку присоединился Хабаровск, Сахалин, Находка и Уссурийск. Высокий интерес фестиваль вызвал у туристов из Кореи и Китая – некоторые путешественники начали бронировать столы в ресторанах еще зимой. Фестиваль стал одним из ярких представителей направления «гастрономический туризм», а ведущие турагентства начали предлагать туры на период проведения фестиваля. В 2018 году фестиваль продлился 10 дней и вышел за пределы дальневосточного региона, в событии приняли участие более 30 ресторанов из 10 российских городов. Фото со страницы в ФБ Port Cafe Журнал "Дальневосточный капитал".

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter