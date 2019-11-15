Черный нал-кормилец

Власти говорят об идущем полным ходом обелении экономики, но эксперты, опрошенные РБК, указывают на минусы этого процесса - принудительный вывод бизнеса из тени может негативно влиять на экономический рост и доходы населения. Финансово-экономические власти России заявляют о продолжающемся процессе обеления российской экономики - об этом говорят Минфин и Минэкономразвития, ФНС отчитывается о растущей эффективности администрирования налогов, а Банк России - о снижении объемов теневых операций. Под выводом экономики из тени понимается вовлечение неформальной или теневой деятельности в регулируемый оборот - как следствие, затронутые процессом работники и бизнес начинают платить налоги и сборы, чего раньше избегали. Обеление позволяет собирать в казну больше денег с экономических агентов, но имеет и обратную сторону - тормозит экономический рост, говорят экономисты, опрошенные РБК. Обеление зарплат - одна из причин падения реальных располагаемых доходов населения, признало Минэкономразвития. Больше налогов в казну С 2013 по 2017 год налоговые поступления в консолидированный бюджет (федеральный и региональные) выросли почти на 60%, хотя ставки основных налогов в этот период не менялись, говорится в аналитическом обзоре ФНС. В реальном выражении рост налоговых поступлений составил 19,9%, а накопленный за пять лет рост ВВП- лишь 1,2%, отмечает ведомство. По оценкам ФНС, только в 2017 году около 390 млрд руб. поступило в бюджет исключительно за счет более качественного администрирования налогов. «Это дополнительные доходы, полученные благодаря работе налоговых органов по обелению экономики с использованием инструментов дистанционного цифрового контроля и мониторинга налоговой среды», - подчеркивается в обзоре. Глава ФНС Михаил Мишустин сообщил, что за январь-ноябрь 2018 года уже 407 млрд руб. поступлений было достигнуто за счет эффекта обеления. Минфин заявляет, что в 2019 году работа по повышению собираемости налогов и улучшению их администрирования будет сконцентрирована, в том числе, на расширении базы зарплатных налогов с обелением теневых зарплат. Высокие налоги на труд Россию отличает высокая совокупная ставка налогов на труд - 36,4% от коммерческой прибыли предприятия среднего размера (данные ежегодного исследования Всемирного банка и PwC «Paying Taxes»). В мире этот показатель составляет в среднем лишь 16,1%. Для сравнения, в Казахстане ставка налогов на труд - 11,3%, в США - 9,8%, в Канаде - 12,6%, в Германии - 21,5%, в Великобритании - 10,8%. Работник в России платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 13%, он удерживается работодателем при выплате зарплаты. Еще 30% с зарплат работодатель перечисляет в страховые фонды: 22% - в Пенсионный фонд России; 2,9% - в Фонд социального страхования; 5,1% - в Фонд обязательного медицинского страхования. В 2017 году Минфин предлагал провести так называемый налоговый маневр - повысить НДС с 18 до 22% и одновременно снизить ставку страховых взносов с 30 до 22%, чтобы сократить налоги на труд и мотивировать работодателей перестать платить зарплату в конвертах. Но впоследствии от идеи отказались, ограничившись только повышением НДС до 20%. Теневой сектор сокращается? По данным Росстата, скрытый фонд оплаты труда в 2018 году составил более 13 трлн руб. (12,6% ВВП). Сюда входят зарплаты в конвертах в официальном секторе (когда часть заработка выдается сотруднику мимо кассы), зарплаты у индивидуальных предпринимателей и физлиц, а также доходы самозанятых. Сокращение доли скрытых зарплат в ВВП наблюдается каждый год с 2014–2015 годов, но в разные годы фиксировалась и меньшая доля серых зарплат. В неформальном секторе, по данным Росстата, заняты 15,25 млн человек (21,3% всех занятых в экономике). Власти сейчас проводят эксперимент с регистрацией и упрощенным налогообложением самозанятых в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. В будущем режим могут распространить на регионы-доноры и города-миллионники. В целом доля ненаблюдаемой экономики (теневое и неформальное производство) в российском ВВП тоже сокращается, если верить официальным данным. Объем скрытой экономики в 2017 году (последние данные Росстата) составил 12,7% ВВП - против 13,8% ВВП в 2014 году. Росфинмониторинг, использующий свою методологию оценки, также фиксирует сокращение объемов теневой экономики - до 20% ВВП в 2018 году по сравнению с 28% в 2015–2016 годах. Правда, некоторые эксперты считают, что говорить об обелении рынка труда пока рано. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр САФОНОВ указывает, например, на ряд недавних тенденций по уходу работников в тень. Неиндексация пенсий работающих пенсионеров привела к тому, что многие из них предпочли неформальную занятость без оформления трудового договора. Компании, вынужденные выживать в сложной экономической ситуации, переходят на неформальные трудовые отношения: сотрудники оформляют ИП или регистрируются как самозанятые. Наличный оборот никуда не делся, но стал намного дороже. «Борьба за обеление экономики одновременно приводит к тому, что появляется все больше стимулов как у работников, так и у работодателей противостоять этому», - утверждает Сафонов. Зарплаты растут, доходы падают Об обелении экономики говорит расщепление динамик реальных располагаемых доходов и зарплат, экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья ДОНЕЦ. «Зарплаты чувствуют себя хорошо, у них хорошая динамика, довольно устойчивая на протяжении последних лет. Реальные располагаемые доходы при этом отстают и остаются в отрицательной зоне», - отмечает она. По данным Росстата, в первом полугодии 2019 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 1,3% в годовом выражении. Реальные зарплаты за тот же период увеличились на 1,9%. В целом, реальные располагаемые доходы падают год от года: с 2014 года они упали на 8,3% и в 2019 году, по прогнозу Минэкономразвития, вновь почти не вырастут. Сокращение реальных располагаемых доходов происходит, в частности, в результате процесса обеления, признает Минэкономразвития - на этом фоне растут платежи по налогу на недвижимость и по НДФЛ, которые учитываются в реальных доходах со знаком минус. «Диета» для экономики Процесс вывода бизнеса из тени - неизбежный сдерживающий фактор экономического роста, считает Донец, но насколько это сдерживает рост, сказать не берется. Обеление - это изменение правил игры для бизнеса, в конечном счете - в лучшую сторону, отмечает она. «Но на период перестройки это отнимает от роста. Когда надо похудеть, вы сидите на строгой диете, вам надо привыкнуть к этому, - и этот период для вас суровый. Потом вы, конечно, заживете лучше, чем жили раньше», - резюмирует Донец. «Любое обеление в настоящем моменте, когда нет высоких темпов экономического роста, означает дополнительное изъятие средств из потребления в пользу государства. Поэтому это еще в большей степени подрывает потребительский спрос», - утверждает Сафонов. Однако в долгосрочной перспективе экономический рост невозможен без вывода бизнеса и занятых из тени, уверена руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра СУСЛИНА.