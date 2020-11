Черный нал-кормилец

Эксперты предупредили о негативных эффектах ускоренного вывода экономики из тени

Обеление зарплат - одна из причин падения реальных располагаемых доходов населения, признало Минэкономразвития. Больше налогов в казну С 2013 по 2017 год налоговые поступления в консолидированный бюджет (федеральный и региональные) выросли почти на 60%, хотя ставки основных налогов в этот период не менялись, говорится в аналитическом обзоре ФНС. В реальном выражении рост налоговых поступлений составил 19,9%, а накопленный за пять лет рост ВВП- лишь 1,2%, отмечает ведомство. По оценкам ФНС, только в 2017 году около 390 млрд руб. поступило в бюджет исключительно за счет более качественного администрирования налогов. «Это дополнительные доходы, полученные благодаря работе налоговых органов по обелению экономики с использованием инструментов дистанционного цифрового контроля и мониторинга налоговой среды», - подчеркивается в обзоре. Глава ФНС Михаил Мишустин сообщил, что за январь-ноябрь 2018 года уже 407 млрд руб. поступлений было достигнуто за счет эффекта обеления. Минфин заявляет, что в 2019 году работа по повышению собираемости налогов и улучшению их администрирования будет сконцентрирована, в том числе, на расширении базы зарплатных налогов с обелением теневых зарплат. Высокие налоги на труд Россию отличает высокая совокупная ставка налогов на труд - 36,4% от коммерческой прибыли предприятия среднего размера (данные ежегодного исследования Всемирного банка и PwC «Paying Taxes»). В мире этот показатель составляет в среднем лишь 16,1%. Для сравнения, в Казахстане ставка налогов на труд - 11,3%, в США - 9,8%, в Канаде - 12,6%, в Германии - 21,5%, в Великобритании - 10,8%. Работник в России платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 13%, он удерживается работодателем при выплате зарплаты. Еще 30% с зарплат работодатель перечисляет в страховые фонды: 22% - в Пенсионный фонд России; 2,9% - в Фонд социального страхования; 5,1% - в Фонд обязательного медицинского страхования. В 2017 году Минфин предлагал провести так называемый налоговый маневр - повысить НДС с 18 до 22% и одновременно снизить ставку страховых взносов с 30 до 22%, чтобы сократить налоги на труд и мотивировать работодателей перестать платить зарплату в конвертах. Но впоследствии от идеи отказались, ограничившись только повышением НДС до 20%. Теневой сектор сокращается? По данным Росстата, скрытый фонд оплаты труда в 2018 году составил более 13 трлн руб. (12,6% ВВП). Сюда входят зарплаты в конвертах в официальном секторе (когда часть заработка выдается сотруднику мимо кассы), зарплаты у индивидуальных предпринимателей и физлиц, а также доходы самозанятых. Сокращение доли скрытых зарплат в ВВП наблюдается каждый год с 2014–2015 годов, но в разные годы фиксировалась и меньшая доля серых зарплат. В неформальном секторе, по данным Росстата, заняты 15,25 млн человек (21,3% всех занятых в экономике). Власти сейчас проводят эксперимент с регистрацией и упрощенным налогообложением самозанятых в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. В будущем режим могут распространить на регионы-доноры и города-миллионники. В целом доля ненаблюдаемой экономики (теневое и неформальное производство) в российском ВВП тоже сокращается, если верить официальным данным. Объем скрытой экономики в 2017 году (последние данные Росстата) составил 12,7% ВВП - против 13,8% ВВП в 2014 году. Росфинмониторинг, использующий свою методологию оценки, также фиксирует сокращение объемов теневой экономики - до 20% ВВП в 2018 году по сравнению с 28% в 2015–2016 годах. Правда, некоторые эксперты считают, что говорить об обелении рынка труда пока рано. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр САФОНОВ указывает, например, на ряд недавних тенденций по уходу работников в тень. Неиндексация пенсий работающих пенсионеров привела к тому, что многие из них предпочли неформальную занятость без оформления трудового договора. Компании, вынужденные выживать в сложной экономической ситуации, переходят на неформальные трудовые отношения: сотрудники оформляют ИП или регистрируются как самозанятые. Наличный оборот никуда не делся, но стал намного дороже. «Борьба за обеление экономики одновременно приводит к тому, что появляется все больше стимулов как у работников, так и у работодателей противостоять этому», - утверждает Сафонов. Зарплаты растут, доходы падают Об обелении экономики говорит расщепление динамик реальных располагаемых доходов и зарплат, экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья ДОНЕЦ. «Зарплаты чувствуют себя хорошо, у них хорошая динамика, довольно устойчивая на протяжении последних лет. Реальные располагаемые доходы при этом отстают и остаются в отрицательной зоне», - отмечает она. По данным Росстата, в первом полугодии 2019 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 1,3% в годовом выражении. Реальные зарплаты за тот же период увеличились на 1,9%. В целом, реальные располагаемые доходы падают год от года: с 2014 года они упали на 8,3% и в 2019 году, по прогнозу Минэкономразвития, вновь почти не вырастут. Сокращение реальных располагаемых доходов происходит, в частности, в результате процесса обеления, признает Минэкономразвития - на этом фоне растут платежи по налогу на недвижимость и по НДФЛ, которые учитываются в реальных доходах со знаком минус. «Диета» для экономики Процесс вывода бизнеса из тени - неизбежный сдерживающий фактор экономического роста, считает Донец, но насколько это сдерживает рост, сказать не берется. Обеление - это изменение правил игры для бизнеса, в конечном счете - в лучшую сторону, отмечает она. «Но на период перестройки это отнимает от роста. Когда надо похудеть, вы сидите на строгой диете, вам надо привыкнуть к этому, - и этот период для вас суровый. Потом вы, конечно, заживете лучше, чем жили раньше», - резюмирует Донец. «Любое обеление в настоящем моменте, когда нет высоких темпов экономического роста, означает дополнительное изъятие средств из потребления в пользу государства. Поэтому это еще в большей степени подрывает потребительский спрос», - утверждает Сафонов. Однако в долгосрочной перспективе экономический рост невозможен без вывода бизнеса и занятых из тени, уверена руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра СУСЛИНА. «Ужас теневой экономики заключается в том, что наличие этой тени создает неравные конкурентные условия для всех экономических агентов. Получается, что те люди, которые работают всерую, имеют явное конкурентное преимущество по сравнению с теми, кто пашет и платит налоги», - говорит она. В итоге, если государству нужно повысить расходы, все налоговое бремя ложится на плечи честных налогоплательщиков. КСТАТИ Теневая экономика - не всегда плохо Некоторое обеление экономики происходит лишь за счет усиления налогового администрирования, считает главный экономист Альфа-банка Наталия ОРЛОВА. Перестали действовать некоторые нелегальные схемы, которые прежде работали. «В частности, внедрение онлайн-касс повысило собираемость НДС и, действительно, теневой оборот сократило. Но я не знаю, не возникает ли каких-то других альтернативных сегментов», - уточняет она и допускает, что в итоге объем обеления не так уж велик. Одна из заявленных мер правительства по борьбе с уклонением от налогов - предстоящая в 2021 году отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД), напоминает руководитель экспертного центра при бизнес-омбудсмене Анастасия АЛЕХНОВИЧ: «По оценкам Института экономики роста им. Столыпина, после этого около 1,1 млн предприятий, находящихся на ЕНВД, могут закрыться» - по малой экономике будет нанесен удар во имя собираемости налогов. Влияние теневой экономики на экономический рост неоднозначно, отмечают авторы недавнего исследования, опубликованного немецким Институтом экономики труда. Неформальная экономика может позитивно сказываться на благосостоянии работников. «Никогда жесткие меры с целью драматически сократить или вообще уничтожить теневую экономику не должны быть приоритетным выбором», - заключили исследователи. На фото: Принудительное «обеление» может негативно сказаться на росте экономики и уж точно станет настоящим ударом по и без того худеющим из месяца в месяц кошелькам россиян. Фото из архива Газета «Золотой Рог», Владивосток.

