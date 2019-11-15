Компания Ротенберга получила крупный подряд

Компания Ротенберга получила крупный подряд

15 ноября 2019, 16:40
Бизнес
АО "Теплоэнергетическая компания Мосэнерго" ("ТЭК Мосэнерго", Москва, подконтрольно Игорю РОТЕНБЕРГУ) признано победителем конкурса

АО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» («ТЭК Мосэнерго», Москва, подконтрольно Игорю РОТЕНБЕРГУ) признано победителем конкурса на разработку рабочей документации, строительство, поставку и пуско-наладку оборудования заходов воздушной линии 220 кВ Владивосток - Зеленый угол на подстанцию (ПС) 220 кВ «Суходол». В торгах с начальной (максимальной) ценой контракта 1 млрд 495,55 млн рублей (с НДС), организованных ПАО «ФСК ЕЭС», участвовали «ТЭК Мосэнерго», предложившее выполнить работы за 1 млрд 494,092 млн рублей и ООО «Стройком» (Санкт-Петербург), заявившее цену контракта в размере 1 млрд 494,83 млн рублей. «ТЭК Мосэнерго» - одна из крупнейших в России инжиниринговых компаний. Основным направлением деятельности является проектирование и строительство объектов тепловой, гидро- и атомной генерации, объектов электросетевого хозяйства. 100% капитала «ТЭК Мосэнерго» принадлежит кипрской Milasi Enterprises Ltd. Подрядчику предстоит выполнить работы по организации подключения проектируемой подстанции «Суходол» к Объединенной энергетической системе (ОЭС) Востока. Проектируемые трассы одноцепных ВЛ 220 кВ Владивосток - ПС «Суходол» и ПС «Суходол» - Зеленый угол проходят по территории Артёмовского городского округа и Шкотовского района. Линии протяженностью 44 км предназначены для технического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Морской порт Суходол». Железнодорожная ветка к морскому угольному порту Суходол должна быть построена к 2020 году. Владельцами ООО «Морской порт Суходол» в настоящее время являются основные акционеры холдинга СДС - его президент Михаил ФЕДЯЕВ и экс-депутат Госдумы Владимир ГРИДИН (владеют по 25,1%), АО «Центр развития портовой инфраструктуры» (Москва, доля - 24,79%), АО «РЖД-Инфраструктурные проекты» (Москва, доля - 25,1%). Мощность перевалки первой и второй очередей порта Суходол составит 12 млн тонн угля, на которую планируется выйти к 2021 году. В 2022 году предполагается построить третью очередь с увеличением мощности на 8 млн тонн - до 20 млн тонн. Стоимость строительства порта, согласно презентации проекта, представленной в сентябре 2018 года, составляет 35,4 млрд рублей. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Stories:
СтроительствоПриморье
Мосэнерго
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы