Международный аэропорт Хабаровска выступил меценатом уникальной экспедиции по следам адмирала Невельского

Общая протяженность маршрута "SUP экспедиции по следам адмирала Невельского" составила почти 1000 километров Международный аэропорт Хабаровск имени адмирала Невельского выступил генеральным партнером уникального проекта «SUP экспедиция по следам адмирала Невельского». О необыкновенных приключениях и неизвестных страницах из наследния великого русского мореплавателя рассказал журналистам в Хабаровске автор и участник тревел-пати, член Русского географического общества Максимом Харченко. Экспедиции стартовала 22 мая в приморском поселке Усть-Соболевка, прошла вдоль побережья Хабаровского края до посёлка Лазарев и завершилась 1 августа успешным штурмом пролива Невельского и финишем на мысе Погиби острова Сахалин. Общая длина маршрута «SUP экспедиции по следам адмирала Невельского» составила почти 1000 километров, 72 дня в пути. Участники преодолели десятки километров скальных бастионов, боролись с непогодой, волнами и морскими течениями. Отважные путешственники покорили самый коварный и опасный мыс Хабаровского края – мыс Сюркум, вдающийся глубоко в море, посетили «Сизиманский каменный лес» – палеонтологический памятник природы, лес окаменелых деревьев, возраст которых составляет миллионы лет. Фотоотчет об экспедиции украсит холлы международного аэропорта имени Невельского в Хабаровске. Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".

