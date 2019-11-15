На ярмарку за работой: ННК предлагает достойную зарплату и яркую корпоративную жизнь

- Ярмарка вакансий – живая форма взаимодействия двух заинтересованных сторон. Выстроить конструктивный диалог с каждым соискателем - наша задача. Консультируя по вопросам трудоустройства и условиях труда, заработной плате и социальных гарантиях, рассказывая о корпоративной жизни нашего предприятия, мы отмечаем неподдельный интерес со стороны и выпускников, и людей старшего возраста, особенно представителей рабочих профессий, которые сегодня востребованы, - отмечают специалисты кадровой службы «ННК-Приморнефтепродукт».