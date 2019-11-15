Новый огромный многофункциональный центр во Владивостоке к сроку не успевает

Новый огромный многофункциональный центр во Владивостоке к сроку не успевает

15 ноября 2019, 17:35
Бизнес
Активность строителей на объекте заметно высока, но большой объем внутренних работ не позволяет ввести объект в намеченный срок

Активность строителей на объекте заметно высока, но большой объем внутренних работ не позволяет ввести объект в намеченный срок

Когда более десяти лет тому назад на градостроительном совете в администрации Владивостока рассматривался вопрос о строительстве крупного торгового центра на пересечении Проспекта Красного знамени и ул. Некрасовской, то отмечалось, что правильнее было бы принять общий проект для неэффективно используемой территории вдоль главной магистрали Владивостока между остановками «Некрасовская» и «Гоголя». Однако эта рекомендация осталась без последствий – большая ее часть пока остается под хозяйствами со стоянками для машин в один уровень и хозяйственно-производственными и административными постройками в 1-2 этажа. Вероятно, собственников эта ситуация пока устраивает.

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