Tele2 и фонд "Навстречу переменам" выбрали финалистов конкурса социальных предпринимателей

Также на церемонии награждения объявят лучших журналистов, участников конкурса СМИ #ГЕРОИПЕРЕМЕН. С 6 августа по 6 октября фонд "Навстречу переменам" получил 296 заявок от журналистов и блогеров, авторов материалов о лидерах социальных проектов со всей России. Экспертный совет отобрал пять призеров в категориях: лучшая публикация; лучший видеоматериал и эксклюзив, первый материал (статья или видео) об авторе социального проекта. Призовой фонд конкурса – 145 000 рублей, помимо денежного вознаграждения победители получат призы от партнера конкурса компании ViP Viasat. В состав экспертного совета входят Глеб Прозоров, генеральный директор газеты "Ведомости", Ирина Гофман, президент и генеральный директор международной вещательной компании Viasat World, Александра Болдырева, исполнительный директор ассоциации грантодающих организаций "Форум доноров".