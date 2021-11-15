Приморцы пошли по ресторанам

Приморцы пошли по ресторанам
Приморцы пошли по ресторанам
Сегодня, 11:43БизнесФото: Золотой Рог
Выручка предприятий общественного питания в январе–сентябре этого года увеличилась почти во всех регионах России, но наиболее существенный рост зафиксирован в Приморье.

Таковы данные исследования, проведённого РИА Новости.

Эксперты отмечают, что ресторанный бизнес стал одним из наиболее пострадавших от последствий коронавирусной инфекции отраслей экономики. Введённые ограничения привели к существенному сокращению оборота в предприятиях общепита — по итогам 2020 года в целом по РФ он снизился на 20,7%. Это стало одним из худших показателей среди всех отраслей экономики.

Однако ситуация в экономике постепенно стабилизировалась, и уже по итогам трёх кварталов 2021 года оборот общественного питания увеличился практически во всех российских регионах. Лидером рейтинга стало Приморье, где оборот вырос на 81,1%. На втором мете — Республика Алтай (+ 80,9%). В группу лидеров также входят Северная Осетия, Крым, Калининградская область, Брянская область, Москва и Санкт-Петербург, где оборот общественного питания по итогам трех кварталов 2021 года увеличился более чем на 40%.

Снизились показатели ресторанного бизнеса только в Сахалинской и Томской областях.

Эксперты РИА Новости ожидают, что в четвертом квартале динамика оборота общественного питания в некоторых регионах может ухудшиться в связи с объявленными нерабочими днями в ноябре, когда на предприятия общпита были снова наложены определенные ограничения.

В целом ожидается, что выручка кафе и ресторанов в России может увеличиться по итогам 2021 года на 15-20%.

Сюжеты:
Приморье
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