Приморцы пошли по ресторанам

Таковы данные исследования, проведённого РИА Новости.
Эксперты отмечают, что ресторанный бизнес стал одним из наиболее пострадавших от последствий коронавирусной инфекции отраслей экономики. Введённые ограничения привели к существенному сокращению оборота в предприятиях общепита — по итогам 2020 года в целом по РФ он снизился на 20,7%. Это стало одним из худших показателей среди всех отраслей экономики.
Однако ситуация в экономике постепенно стабилизировалась, и уже по итогам трёх кварталов 2021 года оборот общественного питания увеличился практически во всех российских регионах. Лидером рейтинга стало Приморье, где оборот вырос на 81,1%. На втором мете — Республика Алтай (+ 80,9%). В группу лидеров также входят Северная Осетия, Крым, Калининградская область, Брянская область, Москва и Санкт-Петербург, где оборот общественного питания по итогам трех кварталов 2021 года увеличился более чем на 40%.
Снизились показатели ресторанного бизнеса только в Сахалинской и Томской областях.
Эксперты РИА Новости ожидают, что в четвертом квартале динамика оборота общественного питания в некоторых регионах может ухудшиться в связи с объявленными нерабочими днями в ноябре, когда на предприятия общпита были снова наложены определенные ограничения.
В целом ожидается, что выручка кафе и ресторанов в России может увеличиться по итогам 2021 года на 15-20%.