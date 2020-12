Как получить в следующем году подарок при открытии ИИС

Новый год уже скоро, поэтому пора подумать о том, что вы еще не сделали. Например, не открыли индивидуальный инвестиционный счет.

Почему с этим стоит поспешить, рассказывает дивизионный директор по Сибири и Дальнему Востоку УК «Альфа-Капитал». Перед новогодними праздниками мы обычно вспоминаем о том, что еще не сделали в уходящем году. О том, что планировали, но почему-то не получилось. И тут же даем себе новые обещания, строим планы на будущий год и искренне верим, что уж после 1 января у нас точно все получится. Большую часть планов, действительно, можно перенести на следующий год, но вот если вы наконец решили попробовать инвестировать и открыть ИИС, то с этим стоит поспешить. Ведь если успеть открыть счет в декабре, то уже в начале 2021 года можно рассчитывать на щедрый подарок: налоговый вычет в размере 13%. Дело в том, что правом на налоговый вычет по закону владелец ИИС может воспользоваться не сразу после того, как откроет счет, а только на следующий календарный год. Иными словами, если вы откроете ИИС и внесете деньги в январе, то воспользоваться вычетом сможете только в январе 2022 года. Эти деньги можно вложить в покупку новых ценных бумаг, то есть реинвестировать, и тем самым увеличить потенциальный доход от инвестиций. Выбрать стратегию не такая простая задача, как это кажется на первый взгляд. Поэтому тем, кто делает первые шаги на фондовом рынке или у кого нет времени и желания, чтобы самостоятельно следить за ситуацией на фондовом рынке, покупать и продавать бумаги, проводить ребалансировку портфеля, мы рекомендуем открывать ИИС в управляющей компании. У управляющих есть выбор стратегий для любых типов инвесторов. Например, для консервативных инвесторов больше подойдут вложения в облигации, что позволит получать небольшой, но стабильный потенциальный доход. С учетом налогового вычета такая стратегия может позволить не только защитить деньги от инфляции, но и прирастить капитал к определенному сроку. А вот если ваша задача — максимально увеличить накопления, без акций никак не обойтись. Чтобы открыть ИИС в УК, потребуется небольшая сумма: от 100 рублей. При этом выбирая, где открыть ИИС, важно обратить особое внимание на репутацию и надежность выбранной компании — лучше не рисковать и довериться проверенным брендам. Это важно, потому что вкладываете ведь вы не на год или два, а минимум на три, а деньги на ИИС государство, в отличие от вкладов, не страхует. Многих начинающих инвесторов или тех, кто еще только задумывается открыть счет, беспокоит то, что приходится «замораживать» деньги на длительный срок. По условиям, чтобы получить вычет по ИИС, необходимо, чтобы деньги находились там не менее трех лет, и при этом выводить их нельзя даже частично. Иначе подаренную льготу в виде вычета придется вернуть. Однако такая постановка вопроса не совсем верна. Во-первых, деньги на счете ИИС не «заморожены», а работают. Во-вторых, если вы открыли счет в управляющей компании, то эти сбережения находятся в руках опытных профессионалов, задача которых не потерять во время колебаний на фондовом рынке. И, наконец, в-третьих, следует учитывать, что большинство инвестиционных продуктов как раз рассчитано на длительный срок: не менее трёх – пяти лет. Мы всегда рекомендуем такой инвестиционный горизонт, если клиенты покупают паи ПИФов или используют стратегии доверительного управления. Дело в том, что, в отличие от банковских вкладов, где есть гарантированная ставка доходности, на фондовом рынке никто не может пообещать вам, что вы заработаете определенный процент. Можно лишь говорить об ожидаемой доходности. Зато в довольно длинных периодах инвестиции могут показывать очень хороший результат, несмотря на все кризисы и пандемии. Например, если взять последние пять лет, можно заметить, что индекс МосБиржи поднялся почти в два раза. ИИС — это способ поучаствовать в подобном росте рынка и заодно вернуть себе часть уплаченных налогов с помощью вычета.

