Как получить в следующем году подарок при открытии ИИС

Дело в том, что, в отличие от банковских вкладов, где есть гарантированная ставка доходности, на фондовом рынке никто не может пообещать вам, что вы заработаете определенный процент. Можно лишь говорить об ожидаемой доходности. Зато в довольно длинных периодах инвестиции могут показывать очень хороший результат, несмотря на все кризисы и пандемии. Например, если взять последние пять лет, можно заметить, что индекс МосБиржи поднялся почти в два раза. ИИС — это способ поучаствовать в подобном росте рынка и заодно вернуть себе часть уплаченных налогов с помощью вычета.