«Приморский лес»: От трудоустройства до строительства храма

Как говорят и пишут в редакцию жители сёл Саратовка, Ленино, Самарка (Чугуевский район), сёл Дерсу, Новопокровка и посёлка Восток (Красноармейский район), благодаря руководству этого предприятия у них есть работа, чувство уверенности в трудную минуту и связь с внешним миром.