«Приморский лес»: От трудоустройства до строительства храма

Приморское предприятие не только много лет успешно развивается, но и помогает решать проблемы жителям окрестных сел

Чугуевский и Красноармейский районы Приморья можно смело назвать легкими края. Сопки, покрытые могучими деревьями, густая тайга, в которой прячутся небольшие сёла. Много лет на этих землях работает компания ООО «Приморский лес». Как говорят и пишут в редакцию жители сёл Саратовка, Ленино, Самарка (Чугуевский район), сёл Дерсу, Новопокровка и посёлка Восток (Красноармейский район), благодаря руководству этого предприятия у них есть работа, чувство уверенности в трудную минуту и связь с внешним миром. По просьбе жителей села Дальний Кут и села Дерсу, а также староверов, была построена паромная переправа Photo: ООО «Приморский лес» Помощь от ООО «Приморский лес» не разовая. Именно к руководителям компании — директору Владиславу Анатольевичу Ульянченко и заместителю директора Юрию Петровичу Назарец — люди привыкли обращаться в сложных ситуациях. «Для села Саратовка была проблема отсутствия рабочих мест. Благодаря ООО „Приморский лес“ у нас появилась пилорама, куда трудоустроили жителей села. Кроме того, компания постоянно обеспечивает жителей сёл дровами. Этим летом помогли сделать ремонт в школе села Саратовка: провели отопление, отремонтировали столовую, раздевалки, туалеты. Ежегодно помогают ремонтировать сельские дороги. Нас поддержали при ликвидации последствий наводнений, оказывали материальную помощь пострадавшим жителям в 2016–2017 годах», — рассказывают жители сёл. Водой, теплыми вещами, бензином, пиломатериалами, предметами личной гигиены и многим другим были обеспечены пострадавшие жители, когда руководство компании оперативно пришло на помощь после удара стихии. Однако на этом история сотрудничества не заканчивается. По просьбе жителей села Саратовка, руководители ООО «Приморский лес» помогли в благоустройстве памятника героям, павшим в Великой Отечественной войне, и в строительстве Храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» Приморской Епархии. «По факту, благодаря участию Юрия Петровича Назарец завершены все внутренние работы в Храме, благоустроена территория, куплены и установлены 13 колоколов», — рассказывают жители села. Завершены все внутренние работы в Храме, благоустроена территория, куплены и установлены 13 колоколов Photo: ООО «Приморский лес» По просьбе жителей села Дальний Кут и села Дерсу, а также староверов, была построена паромная переправа через реку Большая Уссурка. Кроме того, компания взяла на себя обязанность по поддержанию работоспособности парома. А еще помогли переселенцам соотечественникам — старообрядцам, проживающим в селе Дерсу, построить жилые дома, отремонтировать дороги, мосты. «Мы очень благодарны Юрию Петровичу Назарец за подаренный нам автомобиль „Нива“, лошадь и обеспечение сотовой связью», — рассказывают жители села Дерсу. В 2020 году ООО «Приморский лес» купил и установил новую офисную мебель в кабинеты и актовый зал Дома детского творчества села Новопокровки. Были вручены новогодние подарки всем детям инвалидам. В медицинские клиники села Новопокровка и посёлка Восток закуплены и установлены холодильники для вакцин от коронавируса и других медицинских препаратов. «Мы, жители сёл Саратовка, Ленино, Самарка (Чугуевский район), Дерсу, Новопокровка и посёлка Восток (Красноармейский район), через статью в газете „Золотой рог“ желаем Вам, Юрий Петрович и Владислав Анатольевич, доброго здравия, крепости сил и неиссякаемых возможностей во всех Ваших благородных делах», — пишут жители сел. Юрий РОГОВ. Электронная версия газеты «Золотой Рог» № 6

