Почему Глеб Франк не тонет вместе с «Акванавтом»?

Больше чем через неделю после трагедии, случившейся в порту Зарубино, со дна подняли краболов «Акванавт», принадлежащий компании Глеба Франка. Судно затонуло прямо у берега вместе со стармехом, которого не удалось спасти. А биз-нес знаменитого «зятя» всё ещё на плаву. Почему же он сам не тонет?

Используя информацию из открытых источников, в вопросе, исключительно «с человеческой точки зрения» попытался разобраться корреспондент «Золотого Рога». Подвиг «404» Трагическое событие произошло 2 февраля прямо у берега. В порту Зарубино, сразу по возвращении с промысла затонула шхуна-краболов. На борту было 15 членов экипажа. Из них 14 успели эвакуироваться. Капитан судна Евгений Омельченко был госпитализирован с переохлаждением, проведя слишком много времени в холодной воде. Меньше всех повезло пятнадцатому члену экипажа, старшему механику Игорю Сомику — он ушёл на дно вместе с краболовом. По данным Росрыболовства, он до последнего оставался в машинном отделении, пытаясь спасти судно. — При выравнивании крена в машинном отделении погиб старший механик Сомик Игорь Леонидович, — было указано в сообщении от объединенной пресс-службы Росрыболовства на сайте Федерального агентства по рыболовству. Примечательно, что на данный момент это сообщение на официальном сайте федеральной структуры недоступно и прочесть его можно, только используя вебархив. Масс-медиа — роза ветров На момент трагедии авария выглядела, как минимум, несчастным случаем, как максимум — страшной халатностью. Однако всего за неделю «ветер резко переменился». Погибший, который уже точно ничего не расскажет, благодаря информационным «инъекциям» из разнообразных источников всевозможной степени доверенности вдруг из жертвы превратился в причину трагедии. Одна из неофициальных версий произошедшего базируется на якобы свидетельстве члена экипажа, который не стал отрицать, что к столь быстрому затоплению судна мог быть причастен Игорь Сомик, так как якобы имел проблемы с выплатой зарплаты. «Моя хата с краю…» Первые звоночки о том, что ООО «Примкраб» из ГК «Русский краб» Глеба Франка может попробовать развернуть ситуацию в подобное русло, раздались ещё в первые часы, как стало известно о трагедии. Приморским СМИ попросту не удалось связаться ни с одним представителем компании, чтобы получить официальное подтверждение произошедшего. Пропал со связи и глава пгт. Зарубино Олег Неглядов. Примечательно, что японское судно 1980 года постройки, ставшее «Акванавтом» в 1998 году, прошло полную модернизацию, как сообщали в Минвостокразвития РФ, совершенно недавно, в 2020 году. На фоне этой информации затопление судна у самого пирса выглядит, как минимум, странно. Комментарий от представителя «Примкраб» о происшествии с краболовом, которого «полностью переоснастили, установили современное оборудование для хода, добычи и перевозки краба», удалось получить лишь федеральным СМИ. Предсказуемо судовладелец заявил, что отчёты о судне перед выходом из рейса говорят, что краболов был полностью технически исправен. Оно и не удивительно, в конце концов ко дну, исходя из данных 2020-го года, пошло не ржавое корыто из прошлого века, на ремонте которого экономили каждую копейку, а модернизированный краболов. Буква закона Немного позже удалось получить сухие комментарии от ООО «Примкраб» о дальнейшей судьбе экипажа. В пресс-службе компании сообщили, что выплатят «положенные компенсации всем пострадавшим». Речь о какой-либо помощи экипажу не шла, «материальную помощь и всё необходимое содействие» пообещали только семье погибшего моряка. При этом никакой конкретики о размере помощи и сроках в пресс-службе дать не смогли. К расследованию произошедшего подключились все причастные структуры. Росрыболовство назначило внеплановую проверку «Примкраба» и его судов с целью оценки системы управления безопасностью. Правоохранители возбудили уголовное дело. «На дно!» Менее чем за год ко дну — в прямом и переносном смысле — у Глеба Франка идёт уже второе судно. В начале марта 2021 года в Японском море произошло возгорание в рыбном цехе судна «Витим», принадлежащего «Пасифик Краб». Эвакуированы 30 человек экипажа. Обошлось без пострадавших. По неофициальным данным, судно сошло со стапелей в Корее в 1990 году. Оба пострадавших судна разменяли не один десяток лет. По нашему мнению, флот «крабового короля», несмотря на заявления о модернизации, состоит из «лоханок» с очевидно истёкшим «сроком жизни». Однако их «воскрешают», как показал «Акванавт», и отправляют в рейсы. Вполне вероятно, что длительный срок эксплуатации мог стать одной из причин трагедии. А Глеб Франк, его группа компаний и репутация не тонут и регулярно «всплывают на поверхности». Вот только когда у ГК Глеба Франка всё же «истечёт срок эксплуатации», кого они за собой потянут? Сколько ещё человеческих жертв потребуется, чтобы правоохранители вооружились не только увеличительным стеклом при просмотре документации, а подняли глаза от стола с бумагами и воспользовались логикой и здравым смыслом?

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