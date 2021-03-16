«Экспортера года» ищут в Приморье

Региональный этап конкурса «Экспортер года» 2021 запускает Центр поддержки экспорта Приморского края (подразделение центра «Мой бизнес»). До 22 марта малые и средние предприятия региона могут подать заявку на сайте www.export25.ru. Для предпринимателей участие в конкурсе совершенно бесплатное. Руководители компаний, занявших призовые места, получат ценные подарки от организаторов и смогут принять участие в международной выставке, где у них будет возможность организовать индивидуальный стенд.
Конкурс «Экспортер года» проводится центром «Мой бизнес» при поддержке Правительства Приморского края уже в третий раз. В 2020 году конкурс впервые стал частью всероссийской премии лучших экспортеров, который проводит Российский экспортный центр (РЭЦ). Премия «Экспортер года» учреждена правительством России и входит в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
В 2020 году лучшими экспортерами Приморского края стали такие компании как «Райзъ», «Катюша», «Дальинтурист», «Прогэйт», «ФармОушн Лаб», «Агроэкспорт ДВ», «Экоресурсы Приморья», «Центр ремонтных технологий», «Дуду» и «Ронда Софтваре». Заявки для участия направили более 30 предприятий края. Самой популярной стала номинация «Экспортер года в сфере услуг» — поступило 12 заявок от туроператоров, логистических компаний, медицинских центров и гостиниц, которые работают с зарубежными гостями Приморья.
Как подчеркивают сами предприниматели, 2020 год был для них сложным, но богатым на открытия, многие начали осваивать новые направления работы.
«В 2020 году мы начали работу в новых направлениях, которые ранее даже не рассматривали. Например, если год назад у нас появился склад в США, то сейчас открываем еще один в Европе, готовимся экспортировать продукцию в Северную Африку, Италию и Испанию», — рассказал руководитель отдела экспорта компании «Центр ремонтных технологий» Игорь Борисов.
В конкурсе 2021 года будут выбраны победители в следующих номинациях:
«Экспортер года в сфере промышленности» — номинация для компаний, экспортирующих промышленные товары, такие как электротехника, строительные материалы, изделия легкой и лесной промышленности.
«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» — номинация для производителей, работающих в сферах растениеводства, животноводства и пищевой промышленности.
«Экспортер года в сфере высоких технологий» — специальная номинация для компаний, которые разрабатывают и экспортируют новые технологии, программное обеспечение и заняты в направлении «интернет вещей» (IoT).
«Экспортер года в сфере услуг» — номинация для компаний, занятых в сфере въездного туризма, а также оказывающих другие услуги иностранным гражданам и компаниям (турфирмы, гостиницы, хостелы, транспортные компании, медцентры, экскурсионные бюро и другие).
По мнению генерального директора центра «Мой бизнес» Евгения Никифорова, победители конкурса получают множество бонусов, например, маркетинговую поддержку.
«Мы всегда рассказываем про предпринимателей и их истории успеха. Конечно же, будут и ценные призы. За первое место компания получит сертификат на создание индивидуального стенда при участии в международной выставке вне конкурса. За второе и третье места мы даем ваучеры на обучение деловому английскому или повышения других профессиональных навыков», — рассказал Евгений Никифоров.
Требования к участникам конкурса минимальные. Главное условие — находиться в реестре МСП, а также быть готовым подтвердить заключенные экспортные контракты. Заявки можно подать через портал — www.export25.ru.
Подробности о конкурсе можно узнать по телефону 8 (423) 279-59-09, а также на сайте центра «Мой бизнес» и в социальных сетях (cpp25rus): Facebook, Instagram и в Telegram-канале «Приморье для бизнеса».
Отметим, что наращивание объема экспорта — одна из ключевых задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта — с 2 миллиардов до 3,9 миллиардов долларов США. Для достижения этой цели центр «Мой бизнес» предоставляет государственную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, экспортирующим свои товары и услуги.
Ксения КУРДЮКОВА.