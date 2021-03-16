«Экспортера года» ищут в Приморье

«В 2020 году мы начали работу в новых направлениях, которые ранее даже не рассматривали. Например, если год назад у нас появился склад в США, то сейчас открываем еще один в Европе, готовимся экспортировать продукцию в Северную Африку, Италию и Испанию», — рассказал руководитель отдела экспорта компании «Центр ремонтных технологий» Игорь Борисов.