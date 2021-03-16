Заходите, пожалуйста: Коворкинг «Мой бизнес» после пандемии открыли для предпринимателей в Приморье

На Тигровой, 7 во Владивостоке после пандемии открылся коворкинг для начинающих предпринимателей. Бизнесмены в центре «Мой бизнес» смогут получить рабочую площадку на постоянной основе, закрепив ее за собой на срок от месяца до года.

В коворкинге оборудовано 20 рабочих мест (столы, компьютеры, оргтехника, переговорные зоны). Уже разработано несколько пакетных решений для бизнеса, но в будущем количество продуктов будет расширяться в зависимости от запроса. Новая мера господдержки для малого и среднего предпринимательства появилась в центре «Мой бизнес» в прошлом году, однако из-за пандемии ее пришлось законсервировать. Сейчас коворкинг возобновляет работу. Теперь в центре можно не просто зарегистрировать свое дело и получить консультации специалистов, но и на льготных условиях получить рабочее место. Цель создания такой площадки на базе центра «Мой бизнес» — не только предоставить рабочее место начинающему предпринимателю, но и организовать среди предпринимателей бизнес-сообщество, участники которого смогут обмениваться опытом и устанавливать полезные связи, находить бизнес-партнеров или единомышленников, получать юридическое или бухгалтерское сопровождение, участвовать в обучающих семинарах. Коворкинг «Мой бизнес» работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. В коворкинге есть удобная открытая зона для переговоров на шесть персон. Однако если нужно обсудить важные вопросы «без лишних глаз», резидент коворкинга может забронировать закрытую комнату переговоров. «Для поддержки начинающих предпринимателей и приоритетных отраслей бизнеса мы создали три бесплатных пакета „Самозанятый“, „Начинайка“ (для предпринимателей до года, зарегистрированных в центре „Мой бизнес“ по бесплатной упрощенной системе) и „Социальный“ (для предпринимателей со статусом „социального предприятия“). Им бесплатно на срок до 11 месяцев предоставляется оборудованное рабочее место», — сказал генеральный директор центра «Мой бизнес» в Приморье Евгений Никифоров. Одно из пакетных предложений, считающееся стандартным или даже базовым, предусматривает закрепление рабочего места на срок от месяца до года. Стоимость услуги рассчитывается исходя из суммы 100 рублей за день. Получается, что месячный пакет на апрель обойдется предпринимателю в 2200 рублей. «Мы создали такое рабочее пространство, чтобы у предпринимателей была возможность воплотить все свои бизнес-идеи в жизнь! Молодой бизнесмен может провести у нас активный день — послушав наши семинары, тут же воплотить свои идеи в жизнь в коворкинге. Если у него возникнут вопросы, то наши специалисты смогут на них ответить», — уточнил Евгений Никифоров. Предпринимателям нужен коворкинг не только для того, чтобы сэкономить на аренде, но и для того, чтобы, получая в одном месте все необходимые для продвижения бизнеса услуги и виды государственной поддержки, повысить свои компетенции, максимально сократить издержки. Чтобы стать резидентом коворкинга, предпринимателю нужно заполнить заявку на сайте «Мой бизнес». Коворкинг «Мой бизнес» это: офис в центре города

рабочий график с 10:00 до 18:00 в будние дни

обучение — «Учебный класс» центра находится в соседнем кабинете

спокойная рабочая атмосфера

современная оргтехника и быстрый интернет

библиотека с бизнес-литературой

консультации специалистов из различных сфер бизнеса

рабочее место за 100 рублей в день (минимальный срок на 15-30 дней) Подробную информацию можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09. Отметим, повешение доступности услуг для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело в Приморье, является одним из ключевых направлений работы центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе. Ксения КУРДЮКОВА. Электронная версия газеты «Золотой Рог» № 10.

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