Экс-губернатор Приморья открывает сеть уникальных магазинов

Уникальный формат рыбных магазинов — магазин-порт «Находка» — планируются к открытию в России. Первый из них уже открыт в Москве.

Об этом в интервью порталу «Твой Дальний Восток» рассказал президент ПАО «Тигр», экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин. «Совместно с партнёрами мы открываем первые двенадцать пилотных магазинов. Вторым этапом мы запустим еще 300 магазинов, а далее — тысячу магазинов по всей России в ближайшие пять лет. Наша главная задача — снизить надбавку на стоимость дальневосточной рыбы, которую накручивают посредники. В магазин-порт „Находка“ вся продукция поступает напрямую из моря», — подчеркнул Дарькин. Первые пилотные магазины в 2021 году будут открыты в Москве и далее в Московской области. Таким образом магазин-порт «Находка» станет самой крупной специализированной розничной сетью в стране. Компания планирует запустить магазины в четырех форматах: shop in shop (15-20 м2), corner (40-50 м2), мини-маркеты (100-130 м2) и магазины у дома (около 200 м²). «Концепция нашей сети предполагает, что российский потребитель сможет не только покупать свежую и свежемороженую рыбную продукцию и воспринимать сеть магазинов, как место для обычных покупок, но и проводить время в кафетерии», — рассказал Сергей Дарькин. Одной из главных целей проекта стала не только реализация рыбопродукции, а донесение культуры ее потребления. Шеф-повар магазина-порта «Находка» разработал специальное меню различных рыбных блюд на любой вкус. Свежую охлаждённый рыбу шеф-повар приготовит в присутствии гостей. По словам Сергея Дарькина, товарная матрица будет содержать от 200 до 2500 товарных позиций, 80% из которых — рыба, морепродукты и продукция из них. Более 60% представленной в сети продукции будет российского производства, особое внимание уделяется рыбе и морепродуктам с Дальнего Востока и Мурманска. Ранее, как сообщал «Золотой Рог», Сергей Дарькин сделал еще один серьезный шаг на пути к абсолютному господству в российских морях. Экс-губернатор намерен заключить крупнейшую рыбопромышленную сделку и заполучить активы «Океанрыбфлота». Приобретение «Океанрыбфлота» Дарькиным может сделать его крупнейшим рыбопромышленником России. Находкинская БАМР с правом вылова более 460 тысяч тонн рыбы в год обойдет «Норебо» Виталия Орлова (430 тысяч тонн), «Гидрострой» (410 тысяч тонн) и РРПК Глеба Франка (330 тысяч тонн).

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