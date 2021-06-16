О плюсах государственно-частного партнерства напомнили бизнесменам Приморья

О плюсах государственно-частного партнерства напомнили бизнесменам Приморья
О плюсах государственно-частного партнерства напомнили бизнесменам Приморья
Сегодня, 18:49БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
«Газпромбанк» вместе с министерством экономического развития Приморского края провели закрытую конференцию по теме «Государственно-частное партнерство, банковское сопровождение и электронная торговая площадка ГПБ», сообщает «Альянс.HELP».

«По своей сути государственно-частное партнерство (далее ГЧП — прим. Ред.) предполагает создание значимых объектов инфраструктуры при участии публичной стороны, в качестве которой может выступать государство, субъект РФ или муниципальное образование, а также частного инвестора с другой стороны. В первую очередь ГЧП, конечно, решает проблемы Публичной стороны, у которой отсутствуют самостоятельные источники для строительства социально важного объекта, но при этом частному инвестору взамен предоставляются выгодные для него условия», — рассказала старший юрисконсульт «Альянса строителей Приморья» Елена Прокопенко.

Эксперты отмечают, что многие компании могут бояться вступления в ГЧП, из-за того что «обожглись» на государственном заказе, однако, в отличие от государственного заказа, ГЧП предполагает ряд существенных преимуществ:

— частный инвестор сам отвечает за проектирование объекта, а значит, снижается риск некачественного проектирования;

— ГЧП предполагает долгосрочность заключения соглашения (от 3-х лет, но на практике это обычно договор сроком на 15-30 лет);

— гибкое регулирование соглашения между сторонами (в соглашение могут вноситься изменения);

— возможность привлечения внебюджетного долгосрочного финансирования от крупных банков и частных инвестиций;

— стабильное банковское финансирование объекта (снижение риска недостроя, риска отсутствия средств на строительство объекта);

— возможность возврата части капитальных вложений за счет внебюджетных источников финансирования (например, при строительстве автомобильной автодороги);

— право на возмещение НДС на этапе строительства;

— снижается риск увеличения стоимости строительства объекта (например, если по соглашению Публичная сторона обязана передать инвестору земельный участок, но не выполняет это условие в срок, инвестор может потребовать возмещение расходов в связи с удорожанием за это время строительных материалов);

— наличие прямого соглашения между публичной стороной, частной стороной и кредитором (это является своего рода гарантией справедливости исполнения соглашения для обоих сторон, так как без одобрения банка нельзя изменить условия соглашения, а также прекратить отношения без соблюдения баланса интересов сторон).

Отличительной чертой также является возможность частного инвестора самостоятельно выступить с инициативой строительства какого-либо социально важного объекта и предложить свой проект публичной стороне на рассмотрение.

Во время конференции специалисты также обсудили вопросы банковского сопровождения проектов и привлечения банковского финансирования.

Сюжеты:
Приморский край
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