О плюсах государственно-частного партнерства напомнили бизнесменам Приморья

«По своей сути государственно-частное партнерство (далее ГЧП — прим. Ред.) предполагает создание значимых объектов инфраструктуры при участии публичной стороны, в качестве которой может выступать государство, субъект РФ или муниципальное образование, а также частного инвестора с другой стороны. В первую очередь ГЧП, конечно, решает проблемы Публичной стороны, у которой отсутствуют самостоятельные источники для строительства социально важного объекта, но при этом частному инвестору взамен предоставляются выгодные для него условия», — рассказала старший юрисконсульт «Альянса строителей Приморья» Елена Прокопенко.