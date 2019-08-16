ВостокУголь-Диксон и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта подписали соглашение о сотрудничестве

Индия – второй по величине производитель и импортер угля в мире (данные компании Coal India). В 2018 г. при добыче в 730 млн т потребление угля в стране достигло 969 млн т. По данным Coal India, в 2017-2018 гг. Индия импортировала 47 млн т коксующихся углей, спрос на этот вид углей будет увеличиваться, и к 2030-2031 гг. их импорт составит 140 млн т. Coal India прогнозирует, что нынешние основные поставщики – Австралия, Канада, США – не смогут обеспечить растущий спрос, в связи с чем страна заинтересована в увеличении поставок из России.