Известному российскому олигарху оставили причалы в Находке

Досье газеты «Золотой Рог»: АО «Находкинский морской торговый порт» расположено на северо-западном побережье Японского моря, в восточной незамерзающей части залива Петра Великого, в бухте Находка. В эксплуатации находятся 15 грузовых и два вспомогательных причала, глубины которых составляют от 8,5 до 11 метров. Все причалы универсальны и могут перерабатывать различную номенклатуру грузов, кроме наливных. В порту расположены два основных производственных терминала – Угольный терминал №1 (основной терминал) и Грузовой универсальный терминал №2 (терминал на мысе Астафьева). В 2017 году Evraz продал АО «НМТП» своему основному акционеру - Lanebrook Романа Абрамовича и партнеров. При этом за Evraz осталась закреплена возможность дополнительной перевалки либо отступления от минимальных объемов в размере до 200 тыс. тонн грузов в год. На минимальные объемы распространялся механизм take-or-pay.