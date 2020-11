Известному российскому олигарху оставили причалы в Находке

Он победил в битве за баснословные прибыли от перевалки угля в Приморье

Он победил в битве за баснословные прибыли от перевалки угля в Приморье В Приморье подан знак - АО «Находкинский морской торговый порт» (НМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Находка) удалось в арбитражном суде отбиться от претензий ФГУП «Росморпорт» (структура Росморречфлота), угрожавшей отобрать у порта, принадлежащего Роману АБРАМОВИЧУ и партнерам, угольные причалы. Таким образом, суд встал на сторону компании, пусть и пылящей, почем свет стоит, но приносящей миллионы в бюджет Приморья и Находки. В понедельник Арбитражный суд Приморского края отказал «Росморпорту» в расторжении договора аренды причалов с АО «НМТП» за несоблюдение экологических требований по выбросам угольной пыли. Напомним, что «Росморпорт» решил расторгнуть договор аренды с НМТП, в том числе, из-за того, что порт не выполнил предписания Росприроднадзора об оборудовании территории сооружениями, обеспечивающими охрану бухты Находка от загрязнения, засорения, заиления сточными водами. В ходе предварительного заседания представитель порта заявил, что стивидор планирует выполнить работы по обустройству причалов очистными сооружениями до конца 2020 года. Обязательства по строительству очистных сооружений были закреплены в соглашении, ранее подписанном руководством порта с министерством транспорта РФ, администрацией Приморского края, Росприроднадзором и ФГУП «Росморпорт» на площадке Петербургского международного экономического форума в мае 2018 года. НМТП уже заявил, что направит на строительство новых очистных сооружений 1 млрд рублей, уже получено положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство. Эпопея с угольной пылью, на которую жаловались жители региона, в июне 2017 года вышла на уровень президента РФ, когда в ходе прямой линии на эту проблему ему пожаловался школьник из Находки. Последовал ряд инспекций и проверок, затем депутаты Госдумы предложили законопроект о запрете открытой перевалки угля (до сих пор не принят). В марте 2018 года на тот момент первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО призывал «Росморпорт» использовать все средства, вплоть до расторжения договоров аренды причалов, чтобы заставить угольных стивидоров в Находке соблюдать нормы. Также власти Приморья рассматривали возможность введения экологического сбора со стивидорных компаний, переваливающих уголь в Находке, на нужды города. «Пусть, допустим, 10-15 рублей с каждой тонны отчисляется на этот счет, и люди сами определяют, куда их направить - благоустройство, озеленение или что-то другое», - говорил глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО. По требованию властей компании обязались разработать публичные графики выполнения пылезащитных мероприятий и регулярно отчитываться об их исполнении на встречах с жителями. «Если те меры, которые сейчас выработали, не будут выполняться стивидорами, мы закроем эти компании, тогда другие уже задумаются», - отмечал г-н Кожемяко. Досье газеты «Золотой Рог»: АО «Находкинский морской торговый порт» расположено на северо-западном побережье Японского моря, в восточной незамерзающей части залива Петра Великого, в бухте Находка. В эксплуатации находятся 15 грузовых и два вспомогательных причала, глубины которых составляют от 8,5 до 11 метров. Все причалы универсальны и могут перерабатывать различную номенклатуру грузов, кроме наливных. В порту расположены два основных производственных терминала – Угольный терминал №1 (основной терминал) и Грузовой универсальный терминал №2 (терминал на мысе Астафьева). В 2017 году Evraz продал АО «НМТП» своему основному акционеру - Lanebrook Романа Абрамовича и партнеров. При этом за Evraz осталась закреплена возможность дополнительной перевалки либо отступления от минимальных объемов в размере до 200 тыс. тонн грузов в год. На минимальные объемы распространялся механизм take-or-pay. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото ТАСС

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter