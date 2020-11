Во Владивостоке выявили супермаркет с самой дешевой рыбой

Также во всех магазинах столицы Приморья появилась горбуша нового улова по доступной цене

Также во всех магазинах столицы Приморья появилась горбуша нового улова по доступной цене Навага, минтай и селедка – по одной социальной цене продается в магазинах Приморья. Жители Приморского края могут приобрести навагу и минтай по 80 рублей, селедку – по 57,5 рублей за килограмм. По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, навагу, минтай и кальмар сейчас выгоднее всего покупать в супермаркете «Самбери». «Навага и минтай здесь продаются по 80 рублей за килограмм, кальмар – по 130 рублей», – сообщили специалисты. Селедка в супермаркетах «Реми», «Фреш 25» и «ОК» стоит 57,5 рубля. Также во всех магазинах появилась горбуша нового улова по доступной цене – 118 рублей за килограмм. Напомним, социальная программа «Приморская рыба» инициирована главой края Олегом Кожемяко в конце 2018 года. Программа оказалась востребована у населения, с начала ее действия реализовано более 2,5 тысяч тонн рыбной продукции. Фото – Александр Сафронов (администрация Приморского края) Журнал "Дальневосточный капитал".

