Во Владивостоке выявили супермаркет с самой дешевой рыбой

Во Владивостоке выявили супермаркет с самой дешевой рыбой

16 сентября 2019, 18:20
Бизнес
Также во всех магазинах столицы Приморья появилась горбуша нового улова по доступной цене

Также во всех магазинах столицы Приморья появилась горбуша нового улова по доступной цене

Навага, минтай и селедка – по одной социальной цене продается в магазинах Приморья.

Жители Приморского края могут приобрести навагу и минтай по 80 рублей, селедку – по 57,5 рублей за килограмм.

По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, навагу, минтай и кальмар сейчас выгоднее всего покупать в супермаркете «Самбери».

«Навага и минтай здесь продаются по 80 рублей за килограмм, кальмар – по 130 рублей», – сообщили специалисты.

Селедка в супермаркетах «Реми», «Фреш 25» и «ОК» стоит 57,5 рубля. Также во всех магазинах появилась горбуша нового улова по доступной цене – 118 рублей за килограмм.

Напомним, социальная программа «Приморская рыба» инициирована главой края Олегом Кожемяко в конце 2018 года. Программа оказалась востребована у населения, с начала ее действия реализовано более 2,5 тысяч тонн рыбной продукции. Фото – Александр Сафронов (администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал".

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