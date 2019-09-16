Во Владивостоке выявили супермаркет с самой дешевой рыбой

Напомним, социальная программа «Приморская рыба» инициирована главой края Олегом Кожемяко в конце 2018 года. Программа оказалась востребована у населения, с начала ее действия реализовано более 2,5 тысяч тонн рыбной продукции. Фото – Александр Сафронов (администрация Приморского края)