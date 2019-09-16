Зола не на ветер

Зола не на ветер

16 сентября 2019, 08:40
Бизнес
Артемовская ТЭЦ-2 будет работать с учетом новых технологий

Артемовская ТЭЦ-2 будет работать с учетом новых технологий

ПАО «РусГидро» (управляет энергетикой Дальнего Востока) и администрация Приморского края на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали соглашения о сотрудничестве при модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 и строительстве Артемовской ТЭЦ-2. Оба проекта будут реализованы в рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики. Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта строительства Артемовской ТЭЦ-2 подписали глава «РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ, губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО и глава Артемовского городского округа Александр АВДЕЕВ. Новая Артемовская ТЭЦ-2 заменит работающую с 1936 года Артемовскую ТЭЦ, одну из старейших электростанций Дальнего Востока, сооружения и оборудование которой достигли высокой степени износа. Ввод в эксплуатацию Артемовской ТЭЦ-2 намечен на 2026 год. Электрическая мощность станции составит 420 МВт, тепловая мощность - 483 Гкал/ч. В качестве топлива новая станция будет использовать уголь местных месторождений. ТЭЦ-2 будет размещена на новой площадке в нескольких километрах от существующей Артемовской ТЭЦ, недалеко от поселка Суражевка. Также в рамках ВЭФ заместитель гендиректора - директор дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» Сергей ВАСИЛЬЕВ и директор по стратегическому развитию АО «Основа Холдинг», Игорь АНТРОПЕНКО подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию проектов по утилизации и переработке золошлаковых материалов, образующихся в настоящее время на угольных ТЭС в качестве отходов. Как следует из документа, стороны рассмотрят возможности создания на территории Дальнего Востока предприятий по производству строительных материалов из золошлаковых отходов угольных ТЭС группы «РусГидро». В частности, новые технологии предполагается использовать на Артемовской ТЭЦ-2, которая будет построена в Приморье. ЗШО являются ценными продуктами высокотемпературной переработки, образующимися при сжигании угольного топлива. Материалы, полученные из ЗШО, в силу специфики сырья стоят дешевле традиционных, а их применение вносит значительный вклад в решение целого ряда задач социально-экономического развития территорий: от улучшения экологической обстановки, снижения затрат на производство и потребление электро- и теплоэнергии, до экономии традиционных природно-сырьевых ресурсов, где отходы одних производств являются сырьем для других. На фото: «Зола не отходы, а сырье», - решили энергетики. Фото из архива Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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