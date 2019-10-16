"Честно сказать, мы даже не верили" - жители Владивостока

Напомним, что по поручению главы города сделана новая дорога в посёлок Поспелово. Здесь появилось около 3,5 километров нового асфальта, сделали освещение, которого никогда не было, а также проводят работы по благоустройству придомовой территории возле дома № 66. На дороге, ведущей в Парис, появилось почти 2,5 километра асфальтового покрытия. А на улице Экипажной асфальт уложат на участке протяженность около 2 километров. Евгений Кулешов, Анастасия Котлярова (фото)