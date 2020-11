"Честно сказать, мы даже не верили" - жители Владивостока

На острове Русском ждали асфальта 7 лет - с открытия моста

На острове Русском ждали асфальта 7 лет - с открытия моста На Русском острове впервые за много лет появился новый асфальт. Жители благодарят городскую администрацию и строителей за дороги на Парис и Поспелово, а также асфальтирование улицы Экипажной. Если на первых двух дорогах ремонт уже завершен, то на последней, улице Экипажной, дорожники приступили к главному этапу – асфальтированию. Новое покрытие начали укладывать от школы № 15 по направлению к центру посёлка. Все работы, проводимые на острове, постоянно находятся под контролем специалистов управления дорог и благоустройства мэрии. На этой неделе на Экипажной побывал и глава Владивостока Олег Гуменюк. Он проверил ход работ, встретился с подрядчиком и пообщался с жителями. «Мы пообещали жителям острова, что будем делать в этом году три участка дорог общей протяженностью около 8 километров. На двух дорогах новый асфальт уже уложен, на третьем работы ведутся, подрядчики обещают всё выполнить в срок», - отметил глава краевой столицы. Помимо асфальтирования дороги строителям предстоит также обустроить тротуары. Также на острове ведутся работы по монтажу остановок. «Честно сказать, мы даже не верили, что такие заявления от мэрии могут воплотиться. Мы ждали ремонта с самого открытия моста, а ничего не делали, а тут действительно развернули масштабные работы», - делятся жители. «Часто бываю на Поспелово. Очень приятно ехать по новой дороге, всё замечательно. Спасибо большое», - добавляют автолюбители. «Очень рады и счастливы, что мэрия выполняет все свои обещания. Строители уже начали укладывать асфальт. С нетерпением ждем окончания работ», - отмечают жители улицы Экипажной. В рамках рабочей поездки на остров Олег Гуменюк также распорядился привести в порядок сквер имени Лазо, завершить благоустройство территории рядом с памятником Морским артиллеристам ТОФ, павших на фронтах Великой Отечественной войны. Напомним, что по поручению главы города сделана новая дорога в посёлок Поспелово. Здесь появилось около 3,5 километров нового асфальта, сделали освещение, которого никогда не было, а также проводят работы по благоустройству придомовой территории возле дома № 66. На дороге, ведущей в Парис, появилось почти 2,5 километра асфальтового покрытия. А на улице Экипажной асфальт уложат на участке протяженность около 2 километров. Евгений Кулешов, Анастасия Котлярова (фото) Журнал "Дальневосточный капитал".

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter