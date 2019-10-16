Еще год Владивосток проживет без стандарта комплексного развития территорий

В сообщении говорится о том, что зам министра строительства России Никита СТАСИШИН на форуме «Сообщество» помимо этих данных сообщил, что в новых условиях с учетом введения механизма эскроу-счетов, те разные строительные проекты не смогут в дальнейшем конкурировать между собой, «соревнуясь» низкой стоимостью квадратного метра на раннем этапе строительства. Конкурировать будут – проекты качеством предлагаемых построек и комфортом создаваемой ими городской среды. Новые требования к проектам будут прописаны в Стандарте и применяться в регионах с учетом их особенностей.