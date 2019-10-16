Еще год Владивосток проживет без стандарта комплексного развития территорий

Еще год Владивосток проживет без стандарта комплексного развития территорий

16 октября 2019, 14:42
Бизнес
Девять томов рекомендаций возведут барьер градостроительному беспределу и точечной застройке, от которых страдает столица Приморья

Девять томов рекомендаций возведут барьер градостроительному беспределу и точечной застройке, от которых страдает столица Приморья

Царящей во Владивостоке анархии в застройке точечному строительству зданий и сооружений положит предел разрабатываемый Минстроем РФ совместно с АО «ДОМ.РФ» и КБ «Стрелка» новый Стандарт комплексного развития территорий. Но еще более года девелоперам, проектировщикам, застройщикам, инвесторам придется продолжать жить по прежним правилам, по которым города в нашей стране строились и развивались еще в советское время.

По данным «ДОМ.РФ», к настоящему времени разработчики уже выдали 9 томов рекомендаций по разным аспектам комплексного развития застраиваемых территорий, в которые вошли наработки двух последних лет. Окончательно работа над Стандартом комплексного развития территорий должна завершиться в 2020 году. Еще год – до конца 2021 года – потребуется на «закрепление обязательности применения положений Стандарта по стране и для каждого региона.

В сообщении говорится о том, что зам министра строительства России Никита СТАСИШИН на форуме «Сообщество» помимо этих данных сообщил, что в новых условиях с учетом введения механизма эскроу-счетов, те разные строительные проекты не смогут в дальнейшем конкурировать между собой, «соревнуясь» низкой стоимостью квадратного метра на раннем этапе строительства. Конкурировать будут – проекты качеством предлагаемых построек и комфортом создаваемой ими городской среды. Новые требования к проектам будут прописаны в Стандарте и применяться в регионах с учетом их особенностей.

Основная задача, которую сейчас решают в Минстрое РФ, - это создание подготовленной нормативной базы, в которой все предлагаемые техпараметры Стандарта будут отвечать современным требованиям градостроения.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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