Хабаровские власти загнали совгаванский бизнес в "тупик"

Непродуманное решение правительства края поставило бизнес целого района на грань выживания Решение региональных властей о закрытии железнодорожного тупика в поселке Октябрьский и запрете движения для большегрузного транспорта от этого населенного пункта до города Советская Гавань поставило бизнес района на грань выживания. Пострадали компании, занимающиеся заготовкой леса, строительством и другими видами работ, связанными с перевозкой грузов по главной дороге района и пользовавшихся железнодорожным тупиком. В самом тяжелом положении оказалось ООО «Компания «Ремсталь», которое несколько лет назад открыло в Совгавани терминал по перевозке угля на площадях обанкротившегося судоремонтного завода. На встрече с губернатором Хабаровского края генеральный директор компании Рифкат БАДТРУДИНОВ заявил, что такое решение приведет к закрытию предприятия. В результате этого будут потеряны сотни рабочих мест, миллионные отчисления в бюджеты всех уровней и в целом перспектива развития Совгавани, в котором предприятие собиралось развивать еще ряд сопутствующих бизнесов. Однако судьба ведущей бизнес-компании Совгаванского района уже перестала волновать главу края, которую он, как и ряд других компаний в регионе, кажется, вычеркнул из своего списка «живых». Между тем, речь идет о серьезном бизнесе. «Ремсталь» пришла в деградирующую Совгавань три года назад, выкупив площади «умершего» СРЗ. Ее менеджерами был учтен опыт углеперевалки в соседнем Ванино и приняты меры для ограждения городских жителей от воздействия угольной пыли. В частности, были внедрены активные системы пылеподавления, в том числе защитные экраны высотой 15 метров по всему периметру угольной площадки и снегогенераторы. Кроме этого, установили очистные сооружения замкнутого типа для того, чтобы сброс использованной воды не производился в бухту, а собирался в отдельную емкость-накопитель и затем обратно использовался в общей системе орошения на месте складирования угля. Технологией предусматривается, что во время прохождения угля через установку, просеивающую уголь, процесс осуществляется с интенсивным увлажнением, поэтому пылеобразования практически не происходит. Ежедневно на территории перегрузочного предприятия и в городе ведется экологический мониторинг с привлечением аттестованных служб и лабораторий. Словом, дело поставлено таким образом, что представители различных экологических служб и властей всех уровней не раз в прошлом ставили пример организации перегрузки в Совгавани портовикам в Ванино и других перегрузочных площадок Дальнего Востока. Да и у горожан не было претензий к деятельности предприятия, которое, наоборот, оживило экономику города. Бизнес «Ремстали» рос, объемы перевалки увеличивались, и компания уперлась в возможности железнодорожной ветки, соединяющий город с главной магистралью, заканчивающейся в Ванино. Они позволяли подавать на угольный склад компании в Совгавани не более 12,5 тысяч тонн в месяц или 150 тысяч тонн в год. Между тем, по словам Бадтрудинова, «точкой безубыточности» для них является миллион тонн в год. Железнодорожники «подписываться» под реконструкцией путей в таких объемах не стали.. Губернатор несколько месяцев назад пообещал решить с ними вопрос увеличения поставок угля в Совгавань, однако поняв, что поспешил, прикусил язык. «Ремстали» ничего не оставалось, как действовать самостоятельно, и компания выкупила у РЖД железнодорожный тупик в пос. Октябрьском, чтобы модернизировать его и обеспечить растущий объем перевалки угля. Правда, для этого им пришлось возить его тяжелыми самосвалами из Октябрьского в Совгавань, что вызвало недовольство местных жителей. Они обвинили предприятие в том, что вынуждены дышать угольной пылью, а большегрузы разбивают дорогу. Фургал не стал искать компромисс, как сделали предыдущие власти края, обязав компанию установить современную систему пылепоглощения в Совгавани, а целиком встал на сторону жителей. Между тем, не все жители Октябрьского настроены категорически против деятельности «Ремстали», так как многие трудоустроены как раз на обслуживании этого тупика и прилегающих к нему железнодорожных путей. Они настроены на поиски компромисса, тем более, что готовы идти на него и бизнесмены. Но возобладали позиция наиболее «громкоголосых» и «популистская горячность» губернатора. Кроме закрытия железнодорожного тупика, глава региона дал поручение восстановить разрушенную дорогу на участке Монгохта — Совгавань. Но и здесь есть «хитрый» нюанс. Дорогу обслуживает местный участок дорожно-ремонтной компании АО «Региоснаб», принадлежащей аффилированным с краевыми властями структуре. Долгое время на этом участке ничего не делали, а сейчас вдруг зашевелились. Неужели нельзя было начать раньше, подумав, как привлечь к ее восстановлению бизнес? Тогда бы и не возникло конфликта между бизнесом и населением. Тем не менее, полностью обезопасить себя от угольной пыли активисты Октябрьского до конца не сумели, так как оттуда самосвалами меньшей грузоподъемности, но почти с прежней интенсивностью, продолжает возить «социальный уголь» другая компания, неимоверно пыля на разбитой дороге. «Закон един для всех, что за дискриминация? Почему одним предприятиям уголь разгружать и возить можно, а другим нельзя? Или социальный уголь меньше пылит или по другому пахнет? Для чего Сергей Фургал рушит бизнес одной, отдельно взятой компании, учитывая, что это практически единственное работающее предприятие в районе?», - задается вопросами независимый сайт Татарского побережья «Наша гавань». В социальных сетях недавно появилось предположение, что таким образом «расчищаются» железнодорожные пути для беспрепятственной транспортировки «своего» металла с «Амурстали» в хабаровские порты. В это не хочется верить, но уже обнародованные факты «особого» отношения к семейному бизнесу Фургалов в Хабаровском крае заставляют задуматься. Складывается впечатление, что административный ресурс вовсю задействован для продвижения интересов ООО «Торэкс». Не так давно, например, глава краевого минсельхоза затеял активную компанию по известкованию местных почв. Оказалось, что перед этим ООО «Торэкс» приобрел известковый карьер в Хабаровском крае. Сейчас краевые чиновники также активно продвигают проект с получением федеральной субсидии на покрытие части экспортных затрат «Амурстали». Совсем не однозначной выглядит и лоббирование финансовым блоком краевого правительства в местной думе закона о снятии налоговых преференций с компаний, занятых в Приамурье добычей полезных ископаемых. Делается это якобы для пополнения регионального бюджета. Между тем, налоговые долги того же «Торэкса», как недавно сообщали СМИ, весьма внушительны. Не выглядит ли это попыткой решить налоговые проблемы одной компании путем создания налоговых трудностей для других? В любом случае, учитывая авторитет губернатора и наличие в краевой Закдуме большого количества депутатов от группы «Торэкс», ситуация для «материнской компании» в регионе самая благоприятная. Однако если все ветви местной власти будут действовать только в ее интересах, то на развитии бизнеса и привлечении на берега Амура новых инвесторов можно будет поставить крест. Журнал "Дальневосточный капитал".

