Компания из Приморья стала спонсором поселков... поневоле

Компания из Приморья стала спонсором поселков... поневоле

16 октября 2019, 12:30
Бизнес
Ей придется оказывать помощь на нужды поселков в размере 500 тысяч рублей в год. Что делать с такими деньжищами - решат депутаты и население

Ей придется оказывать спонсорскую помощь на нужды поселков в размере 500 тысяч рублей в год

В борьбе за минимизацию негативного воздействия на окружающую среду в пгт. Хрустальный депутаты поселка Анатолий ПОДКОЛЗИН и Евгения ЗАВАРЗИНА получают первые результаты своей работы.

Напомним, что депутаты Думы Кавалеровского муниципального района Анатолий Подколзин и Евгения Заварзина активно работают по вопросам охраны окружающей среды в пгт. Хрустальный, главной проблемой которого является пыление хвостохранилищ, где действует офшорная китайская компания ООО ГК «Хрустальная».

7 августа состоялся круглый стол на тему «Экология», организованный думой совместно с приморским ОНФ. На нем присутствовали по заданию губернатора директор департамента природных ресурсов Игорь СТЕПАНЕНКО и начальник Роспотребнадзор в Дальнегорске Татьяна ЩЕРБИНИНА. А 20 сентября состоялась экологическая акция «Сохраним природу вместе!».

После этого всего руководство ООО ГК «Хрустальная» зашевелилось. Стали укреплять дамбы, закупили поливальную машину, стали составлять диалог с краевой и местной властью, а не отнекиваться от проблем. А тут еще и экологи приехали 5 октября, брали пробы воды, воздуха, почвы и гидробиологию. Анализы пока не готовы – это дело не быстрое.

«Вместе с Анатолием Подколзиным мы периодически встречаемся с гендиректором ООО ГК «Хрустальная» Владимиром БЕЗРУКОВЫМ. В целом была достигнута договоренность разровнять и рекультивировать раскопанный участок земли под первым хвостохранилищем на Фабричном. Оттуда сильно дует, и по поселкам летит вредная пыль. До 31 октября они обещали этот участок разровнять и засыпать щебнем, чтобы не летела пыль. Дамбу на первом хвосте они закопали. Верхнюю дамбу укрепили. Со 2 октября стала ходить по поселкам Фабричный и Хрустальный поливальная машина для пылеподавления с хвостов. Еще стоял вопрос о транспортировке отходов с первых хвостов на третье при соблюдении герметичности машин, так как часть пульпы попадает на дорогу и разносит пыль. Эту проблему, как заверили нас, будут решать, но, так как 1 ноября «Хрустальная» уже заканчивает сезон работ, к следующему сезону будут думать, что делать с герметичностью машины по перевозке пульпы. А в течение трех лет компания будет оказывать поселкам Фабричный и Хрустальный спонсорскую ежегодную помощь на нужды поселков», - рассказала Евгения Заварзина.

Между ООО ГК «Хрустальная» и администрацией Кавалеровского городского поселения уже заключено соглашение на спонсорскую помощь для поселка Хрустальный. В первую очередь деньги пойдут на благоустройство и на сферу культуры. Депутаты думы района совместно с населением будут решать, на что потратить эти деньги. Пока речь шла о выделении 500 тысяч рублей в год.

«В рамках рабочей группы мы будем мониторить ситуацию, чтобы было ее понимание и у нас, и у населения»,- подчеркнул Анатолий Подколзин.

Татьяна КУРОЧКИНА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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