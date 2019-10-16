Компания из Приморья стала спонсором поселков... поневоле

«Вместе с Анатолием Подколзиным мы периодически встречаемся с гендиректором ООО ГК «Хрустальная» Владимиром БЕЗРУКОВЫМ. В целом была достигнута договоренность разровнять и рекультивировать раскопанный участок земли под первым хвостохранилищем на Фабричном. Оттуда сильно дует, и по поселкам летит вредная пыль. До 31 октября они обещали этот участок разровнять и засыпать щебнем, чтобы не летела пыль. Дамбу на первом хвосте они закопали. Верхнюю дамбу укрепили. Со 2 октября стала ходить по поселкам Фабричный и Хрустальный поливальная машина для пылеподавления с хвостов. Еще стоял вопрос о транспортировке отходов с первых хвостов на третье при соблюдении герметичности машин, так как часть пульпы попадает на дорогу и разносит пыль. Эту проблему, как заверили нас, будут решать, но, так как 1 ноября «Хрустальная» уже заканчивает сезон работ, к следующему сезону будут думать, что делать с герметичностью машины по перевозке пульпы. А в течение трех лет компания будет оказывать поселкам Фабричный и Хрустальный спонсорскую ежегодную помощь на нужды поселков», - рассказала Евгения Заварзина.