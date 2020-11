В Приморье руководителям коллективов всех уровней не хватает главного навыка

В День босса топ-менеджерам Приморья поставлен неутешительный "диагноз"

В День босса топ-менеджерам Приморья поставлен неутешительный "диагноз" Ко Дню Босса (шефа) — профессиональном празднику руководителей коллективов всех уровней, от бригадира до президента страны, который отмечается ежегодно 16 октября, аналитики сайта по поиску работы и персонала hh.ru выяснили, кто в Приморской крае чаще претендует на вакансии топ-менеджеров, какие требования к кандидатам предъявляют работодатели и какие зарплаты у руководителей высшего звена в нашем регионе. С начала года количество предложений от работодателей для топ-менеджеров в Приморской крае снизилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшим спросом у работодателей пользуются управленцы со стажем. Также распространёнными требованиями к топ-менеджерам являются высшее образование, успешный опыт управления, умение планировать и мыслить стратегически. А что ищут кандидаты? Как выяснилось, наиболее важные факторы для топ-менеджеров при выборе работодателя – это наличие широких возможностей для карьерного роста, оплата сверхурочного рабочего времени и удобное рабочее место, оснащённое всем необходимым. Стоит отметить, что топ-менеджеры чаще представителей других профобластей повышают свою квалификацию. Самый популярный способ «прокачивания» профессиональных навыков – чтение спецлитературы. При этом 98% руководителей отмечают, что профессиональное обучение сотрудников должен оплачивать работодатель. Что касается заработных плат, то по данным аналитического проекта «Люди в цифрах» в Приморском крае среднее вознаграждение в этом году составляет 94 400 рублей, а среднее зарплатное ожидание – 101 000 руб. «Несмотря на желание и готовность учиться, многие компании отмечают, что соискателям на руководящие позиции не хватает навыков и квалификации. Это отметили 64% работодателей, участников опроса. При этом, больше всего не хватает умения работать с людьми, неконфликтности, предприимчивости, умения находить неожиданные решения, лидерских качеств и эмоциональной стабильности», - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter ФО. Досье "Дальневосточного капитала": HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 40 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 619 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. Журнал "Дальневосточный капитал".

