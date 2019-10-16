В Приморье руководителям коллективов всех уровней не хватает главного навыка

А что ищут кандидаты? Как выяснилось, наиболее важные факторы для топ-менеджеров при выборе работодателя – это наличие широких возможностей для карьерного роста, оплата сверхурочного рабочего времени и удобное рабочее место, оснащённое всем необходимым. Стоит отметить, что топ-менеджеры чаще представителей других профобластей повышают свою квалификацию. Самый популярный способ «прокачивания» профессиональных навыков – чтение спецлитературы. При этом 98% руководителей отмечают, что профессиональное обучение сотрудников должен оплачивать работодатель.