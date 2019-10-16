Во Владивостоке резко подорожала аренда жилья

Средняя ставка предложения 1-комнатной квартиры во Владивостоке в 3 квартале выросла на 4,1%, а с начала года на 15,9% и составила 17 924 рубля. Двухкомнатная квартира в третьем квартале подорожала на 15%, а с начала года на 26,5% и достигла средней ставки предложения 25 344 рубля. И трехкомнатная квартира за 3-й квартал подорожала на 17,2%, а с начала года на 28,3%, установившись на уровне 29986 рублей.