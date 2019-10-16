Жители бьют тревогу: Сотни приморцев страдают от местного производства

Жители бьют тревогу: Сотни приморцев страдают от местного производства

16 октября 2019, 12:05
Бизнес
Жители отмечают, что самое активное время дымления - ночное. Невозможно открыть форточку. При вдыхании чувствуется едкий химический запах

Жители отмечают, что самое активное время дымления - ночное. Невозможно открыть форточку. При вдыхании чувствуется едкий химический запах

Как рассказали Евгения Заварзина и Анатолий Подколзин, оказалось, что не только поселки Фабричный и Хрустальный страдают от плохой экологии, но и, к примеру, поселок Горнореченский, где работает ИП Ляхова, которое выпускает в 6 печах древесный уголь и задымляет поселок вредными выбросами в атмосферу.

Жители жалуются не первый год. Направлено заявление в прокуратуру о проверке факта загрязнения окружающей среды.

4 октября члены рабочей группы совместно с начальником отделения Роспотребнадзора из Дальнегорска Татьяной ЩЕРБИНИНОЙ выезжали в Горнореченский, чтобы увидеть ситуацию на месте. Присутствовала также группа инициативных жителей. Лаборатория Роспотребнадзора провела замеры воздуха, хотя химический выхлоп не одинаковый в разное время. Жители отмечают, что самое активное время дымления - ночное. Невозможно открыть форточку. При вдыхании чувствуется едкий химический запах. Александр ЛЯХОВ, руководитель предприятия считает, что предприятие работает в рамках действующего законодательства, производство не опасное и не представляет никакого вреда местным жителям. На обозрение членов рабочей группы предоставил даже некоторые проекты предприятия. Однако, изучив представленные документы, депутаты увидели, что предприятие определено как второго класса опасности. В них заложена санитарно-защитная зона 500 метров. При этом сразу за забором предприятия расположены жилые дома. А в проектах перечислены вредные вещества, которые могут негативно влиять на здоровье местных жителей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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