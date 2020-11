Аэропорт Владивостока может стать таиландским

Нужно понять, насколько это соответствует планам инвесторов из Сингапура

Нужно понять, насколько это соответствует планам инвесторов из Сингапура Таиландская инвестиционная компания Empire Asia Group планирует принять участие в реализации ряда проектов в Приморье, в том числе в интегрированном развлекательном курорте (ИРК), а также в развитии аэропорта Владивостока, в котором укрепился сингапурский аэропортовый оператор Changi Airports International. Реализация проектов на Дальнем Востоке РФ, в том числе в сфере авиации, недвижимости, нефти и газа, энергетики, обсуждалась на встрече вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА с основателем компании Empire Asia Group Пайрожем ПИЕМПОНГСАНТОМ. В том числе тайские инвесторы рассматривают возможность инвестирования в строительство предприятий по производству готовой продукции из древесины с целью дальнейшего экспорта в АТР. Увы, но подобные проекты с участием японского капитала в Приморье на данный момент испытывают определенные проблемы. Досье газеты «Золотой Рог» Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В январе-октябре 2019 года аэропорт обслужил 2,64 млн пассажиров, что на 18% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Консорциум инвесторов в составе группы «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International в феврале 2017 года закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО «Международный аэропорт Владивосток» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока. Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево». Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото с сайта АО «МАВ».

