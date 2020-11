Круизный сезон 2019 года в Приморье завершился заходом лайнера Costa NeoRomantica

Судно итальянского оператора Costa Cruises пришвартовалось в порту Владивостока в понедельник, 16 декабря Судно уже хорошо знакомо жителям Приморья – только в этом году в апреле и мае оно трижды посетило край. На этот раз Costa NeoRomantica причалила к Морскому вокзалу в 7.00 и доставила в столицу Дальнего Востока около 1,2 тысячи пассажиров из Южной Кореи. На судне прибыла и делегация корейского города Пхохан, побратима Владивостока, во главе с мэром Ли Канг Доком. Пассажиров и экипаж лайнера приветствовали церемониальный отряд барабанщиц и творческие коллективы, которые исполнили традиционные национальные песни и танцы. За время пребывания во Владивостоке туристы круизного лайнера познакомятся с достопримечательностями столицы региона, историческим центром, посетят музеи. Сотрудники Туристско-информационного центра Приморского края обеспечат путешественников картами с пешеходными маршрутами и достопримечательностями, путеводителями на корейском языке. В течение дня для туристов и жителей Владивостока будет работать фотозона – здесь все желающие смогут сфотографироваться на память. Costa NeoRomantica отойдет от причала Морского вокзала 17 декабря в 3.00. Отметим, 2019 год стал для Приморья рекордным по количеству посещений круизных судов – в край прибыло 10 различных лайнеров, которые совершили 17 заходов. Среди них и «новички», побывавшие в акватории Амурского залива впервые – лайнеры-пятитысячники компании Royal Caribbean: Spectrum of the Seas и его брат Quantum of the Seas. Они стали самыми крупными судами, которые когда-либо прибывали в Россию и во Владивосток в частности. Швартовка таких гигантов в Приморье стала возможной благодаря проведению дноуглубительных работ у грузопассажирских причалов Владивостока. «Если в 2018 году у нас было шесть судозаходов, то в 2019 году их количество выросло почти в 3 раза. По объему туристов, прибывших на круизных судах, разница также колоссальная – 28 тысяч человек против 13 тысяч в прошлом году. Во Владивосток стали заходить суда совершенно другого класса, более вместительные. Количество пассажиров круизных судов – пока всего 5% от общего объема турпотока, и это говорит о том, что нам есть куда расти», – отмечает врио вице-губернатора Константин Шестаков. По мнению Губернатора Приморья Олега Кожемяко, любой заход пассажирского судна – большое, значимое событие для края, свидетельствующее об эффективности работы по продвижению региона на международном круизном рынке. «С каждым годом такой вид отдыха набирает все большую популярность у приморцев. Круизы – это и реклама города, и возможности для увеличения турпотока. Поэтому мы должны сделать все, чтобы Владивосток выглядел достойно», – подчеркнул ранее глава региона. Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края) Журнал "Дальневосточный капитал".