Лидер российского промысла белой рыбы показал, что можно успешно и рыбу ловить, и суда строить

Рекордные показатели добычи минтая и сельди показали 14 судов Русской Рыбопромышленной Компании. Несмотря на то, что предприятие находится в стадии строительства флота и реализации инвестиционного проекта по строительству берегового завода по производству филе минтая в Приморском крае, рыбалка для компании в 2019 году удалась. На середину декабря компания поймала и переработала 260тыс тонн минтая, что на 7 % превышает аналогичный показатель предыдущего года. Также удачно для компании прошла и сельдевая путина, добыто более 40 тысяч тонн сельди, а на пелагической путине флот компании добыл около 20 тысяч тонн скумбрии. Как рассказал «Золотому Рогу» генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко, компания добилась почти 100% освоения квот. До конца 2019 года флоту осталось добыть всего около 6 тысяч тонн минтая, и если позволит погода, то флот эти объемы поймает. Эффективная работа на промысле обусловлена тем, что все добывающие траулеры были отремонтированы и модернизированы. В 2019 году на ремонты, модернизацию улучшение бытовых условий наших рыбаков судов направлено более миллиарда рублей. На этом флоте экипажи судов слаженно работают не уже первый год. Появились в компании и «выращенные» молодые капитаны, которые по своим знаниям и квалификации не уступают опытным капитанам. Представители нового поколения, демонстрируют очень выдающиеся результаты. Капитан одного из рекордсменов текущего сезона – БМРТ «Герои Широнинцы» - Алексей Махнов в свои 45 лет, (для капитана это молодой возраст) обеспечил почти двукратное перевыполнение плана добычи минтая в Беринговом море (сезон Б). В компании работает еще один успешный молодой капитан, которому нет еще и сорока – Олег Ходатенко. На днях его судно вышло в рейс. Олег Викторович до должности капитана рос в РРПК, начинал карьеру старшим помощником. Еще один молодой капитан – Одобеско Александр - в 2013 году начал работу в только созданной компании в должности второго помощника. Как поясняет Виктор Литвиненко, наш принцип кадровой политики предприятия - «дорогу молодым!». Лидер российского промысла акцентирует внимание, что привлечение молодых специалистов дает гарантию, что производительность труда в компании будет постоянно увеличиваться, причем, здесь заинтересованы и береговых специалистах. Например, должность заместителя генерального директора по флоту занимает Константин Лукьяненко – молодой профессионал со свежим взглядом, оперативно реагирующий на потребности флота, любые изменения обстановки на промысле, что крайне важно для обеспечения успешной рыбалки. Год назад компания первая в России из рыбодобывающих предприятий показала, как правильно и грамотно подходить к набору персонала. В центре Владивостока был открыт кадровый центр, который за год пропустил через себя 17 000 претендентов на работу. Притом, что потребность компании в плавсоставе 1 500 человек. Но, тщательная селекция соискателей, для рыбацкого флота это необходимость, так как работа в море — это ответственный и тяжелый труд. Но, благодаря правильной работе экипажей и успешной рыбалке, заработная плата экипажей одна из самых высоких в отрасли. Заработок каждого члена экипажа напрямую зависит от прибыли компании и это хороший стимул для рыбаков. Чтобы подтянуть летние заработки экипажей к зимним, введена оплата «перегрузов», поэтому экипажи стараются увеличить скорость выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Это положительно сказывается на промысле. В этом сезоне есть ключевые экипажи, где матрос в летний период получает более 200 тысяч рублей в месяц, а это около 3 тысяч долларов. Два года назад в РРПК запустили программу мотивации персонала и закрепления ключевых специалистов. Такая мера поддержки, как приобретение жилья, является ключевой в вопросе привлечения квалифицированных кадров. «Нам важно идти в ногу со временем, поэтому мы уделяем особое внимание молодым специалистам. Стремимся привлекать молодых, энергичных, занимающих проактивную позицию. Компания готовится к получению новых судов, требующих от будущих экипажей нового уровня квалификации, навыков, отвечающих самым современным требованиям. В настоящее время 10 человек (экипаж первого супертраулера) обучаются английскому языку», - рассказывает генеральный директор РРПК. Особый акцент на реализацию масштабной задачи по строительству нового флота. В этом году программа вошла в активную стадию. На стапелях Адмиралтейских верфей в высокой степени готовности корпуса первых двух супертраулеров из десяти судов, которые будут здесь построены. Первый корпус собран на 90 %, второй – на 55%. Общая готовность судов – около 40% и 30%, соответственно. Идет процесс резки металла для третьего и четвертого судов. В 2021 году первое и второе суднопередадут РРПК. Отдельная строка расходов в компании — это безопасность мореплавания и забота о людях, находящихся на ежедневной работе в море. В компании реализуется комплексная программа, направленная на повышение безопасности на промысле, которая отвечают передовым мировым требованиям. Закуплены специальные гидрокостюмы, современные спасательные жилеты с радиомаяками, внедрены страховочные привязи, чтобы во время работы на палубе рыбаки пристегивались и защищали себя от падения за борт. Очередным проектом, направленным на повышение эффективности компании, станет открытие центра управления флотом, запланированное на следующий год. Для обеспечения эффективной работы центра разработана интегрированная информационная система, которая в автоматическом режиме предоставляет в едином интерактивном интерфейсе оперативные, аналитические и прогнозные данные по производственным и техническим показателям работы флота и производства, а также финансовые показатели деятельности компании в целом. Сотрудники центра управления флотом смогут наблюдать за метеоданными в интерактивном режиме в районах промысла и дислокации флота, получать изображения с камер видеонаблюдения на судах в режиме реального времени для повышения уровня контроля за соблюдением техники безопасности и качества производства. Работа единого центра объединит ключевые бизнес подразделения компании, повысит прозрачность принимаемых решений. Позволит получать, анализировать данные в едином источнике, оперативно реагировать на изменение производственных и финансовых метрик и моделировать сценарии для достижения ключевых показателей эффективности и планов РРПК. Рассказали представители РРПК и о тенденциях на рынке белой рыбы. В компании не скрывают, что акцент делается на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Так, траулеры, задействованные в летнем промысле минтая, выпускают филе минтая в расфасовке по килограмму. Это позволяет насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией. Качество филе морской заморозки под брендом Nordeco уже оценили российские потребители, сегодня есть регулярные поставки в крупнейшие региональные и федеральные продуктовые розничные сети. 22 декабря на территории магазина «Самбери» в торговом центре «Калина Молл» компания будет знакомить жителей города со вкусным и полезным минтаем. С 16 часов, совместно с шеф поваром ресторана «Огонек», будет проведена презентация новогоднего меню, блюда которого будут приготовлены из дикой белой рыбы. Посетители магазина смогут по достоинству оценить кулинарные шедевры от Евгения Березнюка и здесь же приобрести филе, фарш и рыбные палочки Nordeco. Однако объем вылова минтая в компании превышает потребности внутреннего рынка в белой рыбе. Поэтому компания, активно торгует на международном рынке рыбопродукции, поставляя филе минтая в страны Евросоюза, а тушку минтая в страны Азии. Присматриваются на предприятии и к рынку фарша сурими. Пока в России производство этого продукта ограничено, но новый флот компании будет способен освоить выпуск этого продукта, который пользуется повышенным спросом у производителей рыбных полуфабрикатов. «У компании много планов и большая работа впереди. Сегодня мы только закладываем фундамент предприятия, который будет конкурировать с ведущими мировыми компаниями в этой сфере. Мы стремимся развиваться так, чтобы государство и общество видело отдачу от эффективного использования биоресурсов. И конечно, мы будет социальной компанией, которая дорожит своими сотрудниками. В преддверии наступающего Нового года я от имени руководства и акционера компании желаю всем нашим сотрудникам, их семьям и всем жителям Приморского края здоровья, благополучия и счастья». Газета "Золотой Рог", Владивосток.

