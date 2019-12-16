Лидер российского промысла белой рыбы показал, что можно успешно и рыбу ловить, и суда строить

Представители нового поколения, демонстрируют очень выдающиеся результаты. Капитан одного из рекордсменов текущего сезона – БМРТ «Герои Широнинцы» - Алексей Махнов в свои 45 лет, (для капитана это молодой возраст) обеспечил почти двукратное перевыполнение плана добычи минтая в Беринговом море (сезон Б). В компании работает еще один успешный молодой капитан, которому нет еще и сорока – Олег Ходатенко. На днях его судно вышло в рейс. Олег Викторович до должности капитана рос в РРПК, начинал карьеру старшим помощником. Еще один молодой капитан – Одобеско Александр - в 2013 году начал работу в только созданной компании в должности второго помощника.